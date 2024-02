DUETTO ALESSANDRA AMOROSO E BOMDABASH, COVER SANREMO 2024/ Tutti in piedi all’Ariston: “Una festa!”

Se Angelina Mango, che l’ha anticipata, ha commosso la platea dell’Ariston, Alessandra Amoroso cambia totalmente mood esibendosi sui due pezzi fatti in duetto con i Bomdabash: Mambo salentino e Karaoke. Il pubblico è letteralmente in delirio e si alza in piedi per ballare al ritmo dei tormentoni del trio. Un medley più che collaudato quello che porta dunque in scena la Amoroso per la serata delle cover, una scelta che va sul sicuro e non rischia la sperimentazione.

“È una festa, bellissimo!” scrivono sui social i telespettatori del Festival di Sanremo di fronte alla performance. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Un medley per Alessandra Amoroso e i Boomdabash nella serata cover al Festival di Sanremo 2024

Al Festival di Sanremo 2024, nella serata dei duetti sul palco dell’Ariston si esibirà il duetto Alessandra Amoroso e Boomdabash. Insieme, dovrebbero fare un medley dei loro successi più famosi, come “Karaoke” e “Mambo Salentino”. Alessandra Amoroso considera i Boomdabash più che semplici colleghi: non a caso li chiama affettuosamente “i miei fratelloni”. Questo legame è molto forte e si è già dimostrato vincente in questi anni, così come la scorsa estate, quando hanno conquistato il pubblico con le loro esibizioni. Basti pensare all’accoglienza speciale riservata dal pubblico di “casa”, quando si sono esibiti al Parco Gondar di Gallipoli.

Dunque Alessandra Amoroso spera di poter contare sul supporto della sua “big family”, cioè i suoi fan, per fare bella figura nella serata cover di Sanremo. Il duetto Alessandra Amoroso ha deciso di mettersi in gioco rappresenta non solo un’occasione per esibirsi, ma anche per rafforzare il legame speciale con il suo pubblico.

Alessandra Amoroso e Boomdabash, un’accoppiata che piace e funziona: il duo salentino si aggrappa alla “big family” nella serata cover

Il loro connubio musicale ha già ottenuto un successo molto importante in questi anni, con nove milioni di dischi di platino per le canzoni “Mambo Salentino” e “Karaoke”. La serata cover, dunque, si prospetta come un momento molto stimolante grazie al duetto Alessandra Amoroso e Boomdabash, pronti a emozionare i fan con le loro hit e a scrivere un altro capitolo della loro storia musicale.

Sarà un’occasione unica per vivere la magia della loro collaborazione sul palco di Sanremo. La “big family” nel frattempo freme, non vede l’ora di vedere all’opera la mitica accoppiata salentina sul palco sanremese. Riusciranno Alessandra e i Boomdabas a puntare in alto? Ci sono grandi attese sul duo pugliese.











