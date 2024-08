Alessandra Amoroso ha deciso di mobilitarsi per sostenere Gerardina Trovato, storica cantautrice siciliana ricordata soprattutto per il meraviglioso Sanremo 1993. In quell’occasione, l’artista si era esibita con il brano “Ma non ho più la mia città”, conquistando tutto il pubblico. Un anno dopo ha pubblicato il brano “Gechi e Vampiri” per poi cantare con Andrea Bocelli nella canzone “Vivere”.

Dal 2005, però, il destino di Gerardina Trovato cambia radicalmente dopo una partecipazione brevissima allo show Music Farm. Sparisce poi fino al 2009, pubblicando un singolo che però non ottiene alcun successo, e sparisce di nuovo. Nel 2016 si confida con Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 spiegando di avere una malattia: la nevrosi ossessiva depressiva, che spesso non la fa alzare dal letto. In tutto ciò, si era aggiunto il problema di sua madre, con la quale ha sempre avuto un rapporto molto difficile e verbalmente violento.

Gerardina Trovato, Alessandra Amoroso decide di aiutarla e Parpiglia la ringrazia pubblicamente

Nel 2020, però, muore la mamma e Gerardina Trovato comunica ai media di sopravvivere solo grazie agli 80 euro mensili della Caritas e di Caterina Caselli, la quale le ha dato un contributo per pagare l’affitto della casa. Nello stesso anno sparisce di nuovo, fino a farsi risentire ad agosto 2024, dove comunica di essere pronta a farsi rivedere sul palcoscenico. “Ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una cirrosi epatica”, racconta Gerardina Trovato, spiegando di aver avuto bisogno di assistenti sociali e di aver avuto una vicenda burocratica difficile con la madre, che non l’ha mai aiutata economicamente.

“Il giorno in cui dovevo andare in banca”, spiega la cantante, “convinta di trovare i suoi soldi, mi hanno detto che era povera, non aveva niente in banca”. Insomma, un periodo difficilissimo che l’ha poi costretta a fare un appello su TikTok, implorando i fan di non abbandonarla. La prima cantante ad essersi mobilitata per sostenerla è stata Alessandra Amoroso e a svelarlo è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha scritto “Ringrazio come al solito la prima e unica Alessandra Amoroso”, anche se non ha svelato concretamente cosa avrebbe fatto l’ex cantante di Amici.