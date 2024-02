DUETTO ALFA E ROBERTO VECCHIONI, COVER SOGNA RAGAZZO SOGNA/ L’Ariston urla “Bravi” e regala standing ovation

Più che un duetto, sembrava un’esibizione di Roberto Vecchioni con Alfa ad accompagnarlo, ma fino ad un certo punto. La fusione generazionale tra i due artisti è senza dubbio affascinante e riuscita, anche se il giovane cantante poteva incidere di più o forse il carisma di Vecchioni era così grande da assorbire qualunque cosa gravitasse attorno? Questa la domanda che ci si è fatti fino a quando Alfa non si è lanciato in solitaria con una barra che ha saputo convincere, perché si è sposata benissimo con la canzone “Sogna, ragazzo, sogna” che hanno portato alla quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Infatti, il pubblico all’Ariston alla fine ha apprezzato e si lasciato andare in una standing ovation dopo aver urlato “bravi”. (agg. di Silvana Palazzo)

Duetto affascinante tra Alfa e Roberto Vecchioni a Sanremo 2024 con la cover di “Sogna, Ragazzo, Sogna”

Il palco del Festival di Sanremo 2024 è pronto a regalare grandi emozioni con il duetto tra Alfa e Roberto Vecchioni nella serata cover con “Sogna, Ragazzo, Sogna”. Una performance attesissima che unisce il talento emergente di Alfa alla maestria del cantautore brianzolo Roberto Vecchioni. La canzone “Sogna, Ragazzo, Sogna” di Vecchioni racconta la storia di un ragazzo immaginario a cui il cantautore rivolge un appello potente: non mollare mai.

Nonostante le difficoltà del mondo e le sfide personali, l’invito è a continuare a sognare e a perseguire i propri obiettivi con determinazione. Un inno alla resilienza e alla forza interiore che risuonerà con ancora più intensità grazie all’interpretazione unica di Alfa.

Cover Sogna Ragazzo Sogna: un connubio tra l’energia di Alfa e la profondità di Vecchioni

Dal liceo classico al successo improvviso, Alfa ha affrontato una rapida ascesa nel mondo della musica, tra milioni di streaming e la pressione di dover fare i conti con numeri e like. In una recente intervista a Cosmopolitan, tuttavia, Alfa ha mostrato una consapevolezza da veterano ed un’umiltà apprezzabile: “I ragazzini che entrano nel mondo della musica, me compreso, non sanno nulla. Non conoscono il mondo del lavoro e non c’è nessuno che glielo spiega perché non c’è tempo, bisogna fare i soldi prima”.

Alfa ha ringraziato il suo manager per aver avuto la pazienza di spiegargli le sfide del settore e per averlo aiutato a crescere nel corso degli anni: “Oggi i rapporti che sono rimasti nella mia vita si sono intensificati. Cerco di essere un buon amico, prima non sapevo esserlo. Ho imparato a ridimensionare l’ego, ho capito il valore dei rapporti”. Ora la sfida duetto a Sanremo 2024, in una delle serate più interessanti del Festival, assieme a Roberto Vecchioni, per una fusione generazionale che promette davvero bene.











