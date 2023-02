Duetto Colla Zio e Ditonellapiaga, cover Salirò/ Omaggio a Daniele Silvestri (Sanremo 2023)

COLLA ZIO E DITONELLAPIAGA, COVER “SALIRO'”: L’OMAGGIO A DANIELE SILVESTRI

La serata delle cover è sicuramente una delle più attese del Festival di Sanremo 2023 e i Colla Zio portano sul palco dell’Ariston, in duetto con Ditonellapiega, “Salirò”, brano di Daniele Silvestri. Parliamo di una canzone tormentone che torna al Festival di Sanremo in una nuova versione, considerando che il suo autore partecipò alla kermesse proprio con quella canzone nel 2002, piazzandosi quattordicesimo nella categoria Big.

Ricordiamo inoltre che la canzone scelta per il duetto Colla Zio e Ditonellapiaga nella serata delle cover arrivò alla posizione numero 7 in Italia e ottenne un grande successo anche nell’airplay radiofonico. Il collettivo milanese ha dunque optato per un brano molto apprezzato dal pubblico italiano, ma anche puntato su una partner come Ditonellapiaga che lo scorso anno, proprio al Festival di Sanremo, riuscì a fare grandi cose insieme a Donatella Rettore. Come se la caverà quest’anno, questa nuova coppia?

DUETTO COLLA ZIO E DITONELLAPIAGA AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: ALL’ARISTON CON LA COVER SALIRO’

I Colla Zio hanno tutte le intenzioni di ritagliarsi uno spazio importante al Festival di Sanremo 2023. E in questa serata dedicata alle cover, il collettivo milanese vuole sorprendere il pubblico, riportando sotto i riflettori una canzone di successo come Salirò, cantandola assieme alla grintosa Ditonellapiaga. Le premesse sono ottime, perché abbiamo a che fare con degli artisti davvero particolari. C’è quindi grande curiosità di capire come i Collazio interpreteranno la cover di Daniele Silvestri, uno dei suoi brani più iconici e coinvolgenti. Un pezzo che rappresenta al meglio la carriera dell’artista romano e che ora, affidata al duetto Collazio Ditonellapiaga intriga parecchio il pubblico della Rai.

I Colla Zio manterranno quell’andatura istrionica e contagiosa del pezzo originale o lo stravolgeranno? Per scoprirlo non resta che attendere l’inizio della serata e vedere la coppia all’opera. “Partecipare a Sanremo è un’emozione incredibile”, avevano raccontato ad askanews alla vigilia della kermesse. “Siamo coscienti di salire su “il” palco più importante d’Italia, calcato da alcuni tra i più grandi artisti della discografia italiana. Ci fa un grande onore essere lì con loro e allo stesso tempo abbiamo addosso un po’ di ‘sana’ strizza. Non vediamo l’ora di arrivare lì, spaccare tutto e farvi divertire da casa“. Ci riusciranno anche nella serata cover?











