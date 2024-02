DUETTO GEOLIER CON GUE’, LUCHE’ E GIGI D’ALESSIO, COVER/ Trionfo di Napoli all’Ariston ma il web è diviso

Sanremo 2024, Geolier duetto con Gigi D’Alessio, Gué e Luchè:trionfo della napoletanità all’Ariston

Per serata delle cover del Festival di Sanremo 2024 il favorito alla vittoria con I p’me, tu p’ te Geolier ha duettato con Gigi D’Alessio, Gue e Luchè con Brivido, Lu primo amore e Chiagne. Si parte con uno dei pezzi più noti di Guè con il quale aveva duetto a sua volta con Marrachas, ma Geolier si è dimostrato all’altezza inserendo delle proprie barre ovviamente nel suo napoletano.

L’esibizione a Sanremo 2024 di Geolier poi continua con l’arrivo di Luchè con il suo brano Lu primo amore. E si conclude con Chiagne di e con Gigi D’Alessio. Insomma il trionfo delle napoletanità all’Ariston ma gli utenti social sono divisi tra entusiasti e chi proprio non ha apprezzato l’esibizione. (Agg di Liliana Morreale)

Medley per Geolier al Festival di Sanremo 2024: duetto con Gigi D’Alessio, Luchè e Gué nella serata cover

Per il duetto Geolier, giovane talento dell’hip-hop napoletano, si prepara a esibirsi sul palco del Festival di Sanremo 2024 in un’inedita collaborazione con Gigi D’Alessio, Luchè e Gué per la serata cover. Il quartetto ambisce ad incantare l’Ariston con un medley che mette in risalto l’alchimia tra il cantante in gara e i suoi partner. C’è stima reciproca con Gigi D’Alessio, così come con Gué e Luchè. Il legame tra Luchè e Geolier, ad esempio, va oltre la loro partecipazione a Sanremo.

Luchè, oltre ad essere stato un punto di riferimento per Geolier nei suoi primi anni nel mondo del rap, ha creduto fin da subito nelle capacità del giovane rapper di 22 anni. Questa collaborazione tra i cantanti rappresenta un momento significativo per la rinascita dell’hip-hop napoletano, ma anche una suggestiva contaminazione tra stili diversi.

Geolier, il duetto con Gué, Luchè e Gigi D’Alessio a Sanremo 2024 fa sognare i fan

C’è, dunque, grande curiosità nel vedere all’opera il duetto di Geolier con Gué, Luchè e Gigi D’Alessio nella serata cover a Sanremo 2024. Il palco dell’Ariston promette di essere lo scenario perfetto per questa unione di talenti e stili differenti, ma anche per offrire al pubblico un medley coinvolgente ed emozionante.

Geolier, insieme a Gigi D’Alessio, Luchè e Gué, si prepara a regalare al Festival un momento di grande musica ai propri fan e ai propri beniamini. “Cantare in napoletano su quel palco per me è già una vittoria”, ha dichiarato Geolier in un’intervista riportata da Vanity Fair alla vigilia del Festival di Sanremo 2024. “Se vinco o perdo, quello che volevo fare l’ho fatto. Quando dico che sono il primo napoletano ad andare con il napoletano a Sanremo, vuol dire che io su quel palco ci sono arrivato cantando solo in napoletano”.











