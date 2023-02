Duetto Giorgia con Elisa, cover Luce e Di sole d’azzurro/ Sul palco la ‘sfida’ del 2001 (Sanremo 2023)

Duetto di Giorgia ed Elisa a Sanremo 2023 sulle cover ‘Luce (tramonti a nord est)’ e ‘Di sole e d’azzurro’

Nella serata del Festival di Sanremo 2023 dedicata ai duetti spicca quello tra le due più belle voci femminili della musica italiana contemporanea: Giorgia, che parteciperà con il brano Parole dette male, ed Elisa. Le artiste sono legate da una profonda amicizia e da una fitta collaborazione che le ha viste protagoniste in concerti di solidarietà come Amiche per l’Abruzzo, per la raccolta fondi in favore dei terremotati, e Una, nessuna, centomila il recente evento di Campovolo contro la violenza sulle donne. Giorgia ha anche preso parte, nel 2017, al concerto per la celebrazione dei vent’anni di carriera dell’amica e collega.

Sul palco dell’Ariston canteranno Luce (tramonti a nord est) e Di sole e d’azzurro, i brani con i quali, poco più che ventenni, parteciparono e si classificarono rispettivamente prima e seconda al Festival di Raffaella Carrà del 2001. Per la prima volta canteranno insieme sul palco dell’Ariston e c’è febbrile attesa per la loro performance che si preannuncia tra le più belle della serata, grazie alle loro vibranti ed emozionanti voci. Si esibiranno in un medley pieno di emozioni.

Archiviata la parentesi Festival di Sanremo 2023 con duetto, Elisa potrà riprendere il suo tour, dopo l’enorme successo ottenuto con An intimate night, chiuso a Catania il 3 gennaio. Un intimo viaggio nei teatri di tutta Italia nel magico periodo natalizio accompagnata solo dalla voce, da un pianoforte, da una chitarra e dagli archi. Nello stesso periodo, il 16 dicembre, è uscito il suo ultimo singolo, Come te nessuno mai, estratto dall’album Ritorno al futuro/Back to the future, una canzone d’amore intima e profonda, sulla quale la cantante ha lavorato a lungo e capace mettere in risalto tutta la sua espressività vocale, toccando sfumature emotive altissime e meravigliose.

Elisa potrà dedicarsi alla preparazione del tour europeo dopo aver superato il piccolo problema di salute, una vertigine parossistica posizionale, che l’ha costretta a posticipare alcune date del suo ultimo tour. Un incidente di percorso che le ha dimostrato una volta di più quanto i fan siano affezionati a lei per i moltissimi messaggi di auguri ricevuti.











