Duetto Ultimo con Eros Ramazzotti, cover medley di successi/ “Omaggio alla carriera di Eros” (Sanremo 2023)

ULTIMO, DUETTO CON EROS RAMAZZOTTI NELLA SERATA COVER: I PIU’ GRANDI SUCCESSI DEL CANTANTE AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

Tra i protagonisti più attesi nella serata cover al Festival di Sanremo 2023 c’è senza alcun dubbio Ultimo. Questo perché il cantante si esibirà con Eros Ramazzotti, in una serata in cui verrà proposto un medley dei successi più rappresentativi dell’autore di Più bella cosa. Grande curiosità quindi di vedere all’opera la coppia, con Ultimo che ha tutte le intenzioni di regalare ai fan un’esibizione intensa ed emozionante. I due artisti, già legati da uno splendido rapporto di amicizia e stima, non hanno mai cantato insieme prima d’ora e lo faranno per la prima volta nella suggestiva location del teatro Ariston di Sanremo.

Con questo medley, Ultimo vuole omaggiare la grande carriera di un amico e di un personaggio che da quasi quarant’anni domina la scena musicale internazionale e del nostro paese. I fan non vedono l’ora di assistere ad un’esibizione che si preannuncia alquanto affascinante e coinvolgente. Con il loro duetto andrà in scena una sorta di incontro artistico tra due punti di visti e stili differenti. Insomma, uno spettacolo da non perdere.

ULTIMO INSIEME A EROS RAMAZZOTTI AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: DUETTO INTRIGANTE ALL’ARISTON

Tra i tanti tifosi di Ultimo c’è anche la figlia di Eros Ramazzotti, Aurora. La ragazza, in dolce attesa, ha manifestato la propria vicinanza al giovane cantante e soprattutto al padre, che torna sul palco per regalarsi e regalare al pubblico un meraviglioso tuffo nel passato. Una sfida che soprattutto Ultimo vuole vincere, specialmente con se stesso. “Perché a ventisei anni devo scrivere la mia storia, devo scrivere il mio repertorio e non posso permettermi di dire aspetto l’anno prossimo, faccio gli stadi… io ho voglia di fare, c’ho il fuoco dentro e voglio buttarmi perché mi piace”, ha detto ad allmusicitalia.it, in una bella intervista di qualche settimana fa. Questa sera, ovviamente, si “limiterà” ad omaggiare un grande amico ed un artista molto amato dal grande pubblico, ma lo farà con tutta la sua originalità e con il solo scopo di emozionare la sua gente. “Quando vedo le persone emozionarsi mi viene in mente che quella non è solo una canzone. È tanto di più”, ha confidato Ultimo.

