Ultimo è morta la nonna Gina: lo struggente addio del cantante sui social

Gravissimo lutto per Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi: è morta l’amata nonna Gina. Nelle scorse ore a dare il doloroso annuncio, attraverso un post sui social, era stato il padre del cantante Sandro Moriconi: “Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla, da lassù non mangerò tanto”. La donna è scomparsa a 96 anni in maniera improvvisa, nonostante l’età, infatti, non aveva particolari problemi di salute.

Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata Ultimo: quando partorisce?/ Lei mostra il pancione in vacanza…

Anche il giovane cantautore romano ha affidato ai social il suo dolore per la perdita della nonna attraverso un toccante video TikTok nel quale ha voluto racchiudere alcuni dei momenti più belli passati con lei ed infine le ha detto addio con un semplice ma doloroso: “Fai buon viaggio nonna Gina” La morte della nonna di Ultimo, Gina, ha generato commozione e dolore anche nei fan del cantante e sono tanti i messaggi di condoglianze che inondano i post dell’artista del resto nonna Gina era molto conosciuta dai fan del nipote. Spesso, infatti, Ultimo la coinvolgeva in divertenti video su Instagram e TikTok.

Matteo Berrettini, chi è la fidanzata Federica Lelli/ "Scottata dalla storia d'amore finita con Ultimo"

È morta Gina, la nonna di Ultimo: tanti i messaggi di dolore in queste ore

La nonna di Ultimo, Gina, è morta nelle scorse ore. Non è riuscita a vedere il nipote diventare padre, in autunno è previsto il parto di Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante ma è riuscita ad assistere al successo artistico del nipote. In queste ore sono tanti i messaggi di dolore e condoglianze rivolte al giovane cantante. “Un bambino arriva, una nuova vita, nonna Gina sapeva che ora poteva andare perché il suo amore sarebbe passato tramite il bambino che arrivava”, “Sentite condoglianze e un abbraccio grande Nico e alla tua famiglia”, “Riposa in pace nonna Gina, grazie per tutti i sorrisi che ci hai regalato, riposa in pace e fai buon viaggio”: sono solo alcuni dei messaggi.