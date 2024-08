Tra concerti, featuring, nuovi singoli e prossimi progetti; Ultimo domina la scena musicale ormai da tempo ma nelle ultime settimane è la cronaca rosa ad allietare le curiosità dei suoi fan. La fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo è in dolce attesa e una delle domande più gettonate sotto ai suoi post e quelli del cantante è una in particolare: quando partorisce?

L’annuncio a sorpresa della gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo è arrivato lo scorso giugno e dunque circa due mesi fa. Ma per capire o provare ad intuire quando partorisce la fidanzata di Ultimo bisogna analizzare bene la circostanza. Entrambi sono molto discreti sul tema, come giusto ed ovvio che sia, per cui bisogna andare per teorie e considerazioni al fine di capire quale potrebbe essere il giorno propizio per il lieto evento.

Nonostante l’annuncio della gravidanza sia arrivato solo due mesi fa, dagli ultimi scatti di Jacqueline Luna di Giacomo si evince come in realtà il numero di settimane sia già maggiore di quel lasso di tempo. Ancora più evidente osservando gli ultimi scatti pubblicati dalla fidanzata di Ultimo: pancione in bella vista durante le vacanze a Ponza. Le immagini che la immortalano sorridente e in trepidante attesa sull’isola romana sembrano mettere in evidenza una gravidanza già piuttosto avviata: il quinto mese è forse alle porte o addirittura superato. A questo punto, l’interrogativo su quando partorisce Jacqueline Luna di Giacomo – fidanzata di Ultimo – potrebbe risolversi cerchiando in rosso i mesi d’autunno, presumibilmente prima di Natale.