DUNE/ L’inizio di un viaggio straordinario, Villeneuve fa centro

Presentato Fuori concorso alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, Dune ha raccolto 350 milioni di dollari al box-office internazionale. Un successo di pubblico più che meritato, considerando il lavoro di Denis Villeneuve, a dir poco eccellente. Ora, grazie a Warner Bros. Home Entertainment, il film è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD E Steelbook 4K Ultra HD.

SINOSSI – Viaggio mitico ed emozionante di un eroe, Dune narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento, nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Mentre forze malvagie combattono per l’esclusivo possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una spezia capace di liberare tutte le potenzialità della mente umana – solo chi vincerà le proprie paure riuscirà a sopravvivere.

Dune è l’inizio di un viaggio straordinario. L’inizio perché ci troviamo di fronte solo alla prima parte del progetto di Denis Villeneuve sul celebre romanzo di Frank Herbert, già portato sul grande schermo da David Lynch ma non con lo stesso successo. Il regista di Arrival e Blade Runner 2049 ha confermato ancora una volta di essere tra i più grandi esponenti di Hollywood e questo film rappresenta forse uno spartiacque. L’operazione Dune era rischiosa, incline al flop, ma invece il risultato è a dir poco stupefacente: regia magistrale, narrazione ben condensata con un ritmo ben dosato e fotografia a dir poco ammaliante. A completare l’opera un cast da capogiro: Timothée Chalamet (“Call Me by Your Name”, “Piccole Donne”), Rebecca Ferguson (“Stephen King’s Doctor Sleep”, “Mission: Impossible – Fallout”), Oscar Isaac (i film di “Star Wars”), il candidato all’Oscar® Josh Brolin (“Milk”, “Avengers: Infinity War”), Stellan Skarsgård (“Chernobyl” di HBO, “Avengers: Age of Ultron”), Dave Bautista (la serie di film di “Guardiani della Galassia”, “Avengers: Endgame”), Zendaya (“Spider-Man: Homecoming”, “Euphoria” di HBO), Chen Chang (“Mr. Long”, “Crouching Tiger, Hidden Dragon”), David Dastmalchian (“Blade Runner 2049”, “The Dark Knight”), Sharon Duncan-Brewster (“Rogue One: A Star Wars Story”, “Sex Education”), Charlotte Rampling (“45 Years”, “Assassin’s Creed”), Jason Momoa (“Aquaman”, “Il Trono di Spade” di HBO) e Javier Bardem (“No Country for Old Men”, “Skyfall”).

Questi i contenuti speciali nelle versioni 4K e Blu-ray di Dune:

The Royal Houses (anche nella versione DVD)

Filmbooks: House Atreides

Filmbooks: House Harkonnen

Filmbooks: The Fremen

Filmbooks: The Spice Melange

Inside Dune: The Training Room

Inside Dune: The Spice Harvester

Inside Dune: The Sardaukar Battle

Building the Ancient Future

My Desert, My Dune

Constructing the Ornithopters

Designing the Sandworm

Beware the Baron

Wardrobe from Another World

A New Soundscape

Dune è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD E Steelbook 4K Ultra HD, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment





