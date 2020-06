Dunkirk/ Video, su Canale 5 il film di Christopher Nolan con Harry Styles

Pubblicità

Dunkirk va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 1 giugno, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola realizzata grazie ad una coproduzione internazionale nel 2017 che ha visto diverse case cinematografiche impegnate tra cui la Warner Bros Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. Regia di questo film è stata curata da Christopher Nolan il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto della sceneggiatura, il il montaggio è stato eseguito da Lee Smith, le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmer e la scenografia porta la firma di Nathan Crowley. Nel cast sono presenti Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Harry Styles, Aneurin Barnard e James D’Arcy.

Dunkirk, la trama del film

Ecco la trama di Dunkirk. Ci troviamo nell’anno 1940 in Europa con il secondo conflitto mondiale che è ancora molto acceso su vari fronti. In particolare tra il 27 maggio e il 14 giugno accade che le forze alleate mettano in atto la cosiddetta operazione Dynamo. Fu una missione molto significativa in quanto permise alle forze anglo-americane di rovesciare le sorti del conflitto in Europa riuscendo a ribaltare le posizioni con i tedeschi. Nei pressi di una cittadina francese dove è presente un importante porto che permette i collegamenti con l’Inghilterra, un considerevole numero di soldati britannici, francesi e di origini belghe si trovano praticamente intrappolati. I soldati sono reduci da quella che è stata definita come la battaglia di Francia e soprattutto sono stati messi con le spalle al muro in quanto si ritrovano per l’appunto alle proprie spalle il mare, mentre dinnanzi ce l’avanzata della possente armata tedesca.

Le forze alleate hanno quindi deciso di mettere in atto un’operazione di recupero di soldati e civili per salvarli da un possibile sterminio da parte delle forze naziste. La situazione si farà ancora più complicata in quanto l’esercito tedesco decide di mettere in atto anche una violento bombardamento con l’aviazione che fa sentire la propria efficacia gettando tutti i presenti nello sconforto e nel panico. Saranno momenti drammatici e concitati nei qualj avranno un importante ruolo anche e soprattutto i civili del posto i quali si organizzeranno in maniera eroica per aiutare le forze armate a partire a bordo di navi di salvataggio d’emergenza che gli permetteranno di attraversare la manica e quindi di trovarsi finalmente al sicuro in Gran Bretagna. Grazie a questo coraggiosa missione sarà possibile salvare la vita ad un numero congruo di soldati alleati permettendo così alle forze di potersi riorganizzare e quindi di contrastare al meglio l’avanzata dell’esercito tedesco su tutto il territorio europeo.

