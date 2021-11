Duo Noar, chi sono gli acrobati di Tu si Que Vales 2021?/ Grandi possibilità di vincere…

Chi sono il Duo Noar?

Duo Noar, gli acrobati sono tra i finalisti di Tu Si Que Vales 2021. Dopo aver conquistato la giuria riusciranno a convincere anche il pubblico da casa? Durante l’ultima puntata del programma campione d’ascolti del sabato sera sono stati senza alcun dubbio tra i migliori concorrenti. Il duo di acrobati ha letteralmente conquistato la giuria e il pubblico in studio stappando un biglietto per la finalissima.

Ma chi sono? In realtà sono pochissime le informazioni sul loro conto. Quello che possiamo dirvi è che sono due giovani di 33 e 34 anni. Nei loro spettacolo hanno deciso di fondere insieme l’arte circense con la danza riuscendo a fare colpo. La loro esibizione sulle note di “Cercami” di Renato Zero ha conquistato davvero tutti!

Duo Noar, gli acrobati vincitori di Tu si Que Vales 2021?

I Duo Noar sono sicuramente una delle sorprese dell’ultima edizione di Tu si Que Vales 2021. La loro esibizione sulle note di “Cercami” di Renato Zero ha colpito davvero tutti: pubblico e giuria. Una performance pazzesca, non solo per l’arte circense e le acrobazie, ma anche perchè l’acrobata ha deciso di bendarsi gli occhi quando ha lanciato la ragazza. Un numero davvero eccezionale con la giuria che si è complimentata, mentre la giuria popolare si è espressa con un 100%.

Ora si giocheranno la finale del programma con gli altri finalisti del programma. Chissà che i due acrobati non possono riuscire con il loro numero di acrobazie a conquistare l’attenzione del pubblico da casa chiamato a votare il vincitore! Per scoprirlo non resta che seguire la finale di Tu si Que Vales 2021 su Canale 5.

