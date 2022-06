Duri si diventa/ Su Italia 1 il film con Will Ferrell

Duri si diventa, film di Italia 1 diretto da Ethan Cohen

Duri si diventa va in onda su Italia 1 a partire dalle 23,40 di oggi 19 giugno. La regia della pellicola è di Ethan Cohen. Questi ha scritto la sceneggiatura insieme a Ian Roberts. Gli interpreti principali sono: Will Ferrell, Craig.T. Nelson, Kevin Hart, Edwina Findley, Dan Bakkedahl e Alison Brie.

Ferrell è il protagonista ma anche il produttore insieme ad Adam McKay. Il film è stato distribuito in Italia dalla Warner Bros. Le musiche invece sono state realizzate con merito da Christophe Beck.

Duri si diventa, la trama: la vita di un uomo ricco che…

Il film Duri si diventa racconta la vita sgangherata di un uomo ricco, James, continuamente in debito con la giustizia in quanto è un grande speculatore di fondi. Nonostante ciò, la sua vita si svolge in maniera serena, sino a quando, durante il fidanzamento con Alissa, la figlia del suo capo, gli agenti federali lo arrestano proprio mentre si sta svolgendo la festa. L’accusa è appropriazione indebita e frode e il suo avvocato gli consiglia sin da subito di trovare un accordo per tentare di ottenere una pena minore. James, si dichiara innocente, mentre alla fine del processo viene giudicato colpevole e deve scontare 10 anni presso la prigione di San Quintino.

Per sistemare tutti i suoi loschi affari, James ha a disposizione un mese di tempo ed in seguito sarà condotto in carcere per scontare la sua pena. L’uomo non si arrende e tenta di convincere la sua fidanzata a fuggire con lui, ma Alissa decide di lasciarlo, così James comprende che l’unica maniera per andare avanti è quella di imparare a sopravvivere alla dura legge del carcere.

In questo frangente conosce Darnell, un gestore di un autolavaggio di colore, convinto che possa dargli una mano proprio per il colore della sua pelle. In cambio del suo aiuto gli offre 30 mila dollari, ma l’uomo è una persona onesta che tuttavia non rinuncia alla cospicua somma di denaro. Da questo momento iniziano per loro una lunga serie di disavventure tra risse tra gang e tanti colpi di scena. I due diventano molto amici e dopo la detenzione in carcere Darnell lo attende e lo accompagna verso l’inizio di una nuova vita.

