Duro da uccidere/ Su Italia 1, in seconda serata, il film con Steven Seagal

Duro da uccidere, il film in seconda serata su Italia 1 diretto da Bruce Malmuth

La programmazione di Italia 1 prevede per la seconda serata di oggi, venerdì 30 settembre 2022, alle ore 23.15 la visione del film “Duro da uccidere“, prodotto nel 1990. I personaggi principali sono stati interpretati da Kelly LeBrock, Steven Seagal e William Sadler.

A dirigere il film è stato il regista statunitense Bruce Malmuth. Precedentemente, precisamente nel 1981, Malmuth ha diretto anche il film “I falchi della notte” con Sylvester Stallone. Grazie a queste due pellicole il regista è diventato noto nel mondo cinematografico.

Duro da uccidere, la trama del folm

Mason Storm, un agente di polizia del dipartimento di Los Angeles, sta lavorando a un’indagine che riguarda Vernon Trent (William Sadler), un politico privo di scrupoli appartenente alla mafia calabrese. Una sera Mason è deciso a incastrare il senatore, quindi dà inizio ad un lungo pedinamento. Appostato in un punto strategico, Storm è in grado di filmare quanto accade poco distante da lui, infatti riesce a riprendere l’onorevole Trent mentre è in riunione con la sua combriccola; la registrazione sarà sufficiente a smascherare lo spregiudicato senatore.

Dopo una lunga ed estenuante giornata di lavoro conclusasi con l’arresto di alcuni rapinatori che agivano nei pressi di un supermercato, Mason rientra a casa, sistema il filmato in un luogo sicuro e poi amorevolmente come sempre si dedica alla moglie e al figlio. La pace domestica si interrompe bruscamente, gli uomini di Trent sparano a raffica sui due coniugi. Istintivamente il bambino salta giù dalla finestra, viene preso al volo da un amico di suo padre e per fortuna si salva. Mason viene trasportato in ospedale e il medico non può fare altro che dichiarare la sua morte. In realtà l’agente Storm è in coma e vi resterà per i sette anni a venire mentre l’onorevole pensa di essersi liberato per sempre di lui.

Grazie alle cure premurose dell’infermiera Stewart (Kelly LeBrock), che cerca in tutti i modi di riportarlo alla vita parlandogli amorevolmente, Mason si sveglia dal coma. La notizia arriva all’orecchio di Vernon Trent che immediatamente manda i suoi sicari a ucciderlo. La bella infermiera riesce a mettere l’uomo in salvo dopo un susseguirsi di sparatorie, inseguimenti e corse nei corridoi dell’ospedale. Ora Mason deve pensare a riprendersi completamente attraverso una dura e lunga terapia di riabilitazione che lo rimetterà in sesto. Quando finalmente ritorna nel pieno delle sue forze, Mason annienta la banda di Trent e consegna il senatore nella mani della polizia.

