Dustin Taylor è Isobel di Amici fidanzati? “Com’è il nostro rapporto”/ Poi la confessione su Elena D’Amario

Dustin e Isobel di Amici sono fidanzati? Lui fa chiarezza sul loro rapporto

Dustin Taylor è stato il protagonista dell’ultimo appuntamento con Dimmi di te, il format condotto da Lorella Cuccarini e disponibile su Youtube. Il ballerino di Amici 23, nel corso dell’intervista, ha iniziato parlando proprio dell’argomento più chiacchierato degli ultimi giorni: il suo rapporto con Isolbel Kinnear. I due sono fidanzati come si vocifera o sono soltanto amici?

“Isobel la conoscevo già in Australia, lì il mondo della danza è piccolo e ci si incontra. – ha esordito il ballerino – Lei mi aveva detto di aver fatto Amici, ma nient’altro e così io e la mia famiglia ci siamo informati e mi sono iscritto ai provini. Ho scritto poi a Isobel perché io non parlavo italiano e quindi anche cercando su Internet non capivo niente. Lei mi ha detto che era un programma a Roma in cui si balla ogni giorni e allora non ho avuto dubbi.” Nessun accenno però al presunto rapporto sentimentale, anche se di recente è stata proprio Isolbel a smentire, dicendo di essere single.

Dustin Taylor, il suo sogno dopo Amici ha come protagonista Elena D’Amario, ‘non’ Isobel…

Cambiando argomento, Dustin ha rivelato di avere un sogno: quello di ballare con una nota ballerina professionista di Amici. “Il passo a due dei miei sogni sarebbe con Elena D’Amario, è una ballerina fantastica, nessuno più di lei“. Ha infine ammesso che, dopo la sua avventura nel talent, ha vissuto momenti difficili legati ai pensieri per il suo futuro artistico: “Negli ultimi dieci giorni mi è venuta molta ansia perché devo scegliere quello che devo fare in futuro, sono una persona a cui piace poter fare tutto, ho troppe porte aperte e non so cosa fare. – ha spiegato alla Cuccarini – A fine giugno partirò per fare uno stage in America per cinque mesi e poi penso che tornerò a Roma e cercherò qualcosa da fare. Vorrei rimanere in Europa, fare questa esperienza e poi tornare in Europa o in Italia, vorrei godermela di più, prendermi il mio tempo senza correre.” ha concluso.











