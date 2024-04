Dustin Taylor finalista annunciato di Amici 2024?/ Giuseppe Giofrè si sbilancia al sesto serale con un gesto…

Dustin Taylor possibile vincitore del circuito danza di Amici 2024: Giuseppe Giofrè conferma con un gesto

Nella grande attesa generale per la sesta puntata del serale di Amici 2024, Dustin Taylor finisce al centro di un’accesa discussione via social ma Giuseppe Giofré lo anticipa vincitore del circuito ballo. Come emerge tra le anticipazioni fornite online da Amici news e Superguida TV, l’allievo ballerino di Alessandra Celentano riceve un gesto di encomio da parte del giudice Giuseppe Giofré. E accade al termine della prova che alla terza manche vede l’australiano schierato in sfida contro Martina Giovannini: “Dustin vs Martina che canta Young and Beautiful, vince Dustin – emerge tra gli spoiler sul conto del talento made in Australia-. Alla fine della sua esibizione Giuseppe si alza in piedi. Dustin si esibisce sulle note di In the end”.

Un gesto, quello di Giofrè, che arrivati al sesto serale ha un significato più che importante, rendendo chiaro che se al momento che un candidato alla finale è proprio Dustin. Intanto, a dividere l’opinione generale nel web, é la confidenza a cui si lascia andare il ballerino australiano, chiamato a parlare del fanciullino che nutre dentro e che lo porta a voler coronare il sogno di fare della passione -la danza- il suo lavoro.

Dustin Taylor, le sue dichiarazioni ad Amici 2024 dividono il web

“L’opinione altrui non é un tuo problema, never stop… ‘mai fermarsi’, a me non piace parlare di me, mi piace ballare…”, le sue parole. “Alla fine della giornata sei solo tu che conti”, conclude infine Dustin Taylor, parlando della lezione più grande appresa nella sua crescita personale e artistica. Delle dichiarazioni, quelle che il pupillo di Alessandra Celentano rilascia nell’attesa per la sesta puntata serale di Amici e che ora dividono l’opinione del web tra consensi e dissensi.

Se da una parte ci sono i fedeli fan che lo ergono al titolo vincitore finale annunciato del talent show di Maria De Filippi, approvando in pieno il suo punto di vista, d’altro canto si dicono gli haters, che via social ora tacciano Dustin Taylor di essere un individualista, asociale, stratega, un arrivista che rifiuterebbe il gioco di squadra così come la vicinanza dei compagni di studio cantanti e ballerini. Questo, perché concentrato sul proprio tornaconto, che mirerebbe alla vittoria del talent show per effetto dell’ambizione.











