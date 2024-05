Dustin Taylor, Marisol Castellanos gli soffia la vittoria di ballo ad Amici 2024?/ Raimondo Todaro lo stronca

É il preannunciato vincitore di ballo alla finale di Amici 2024 per alcuni siti di scommesse online, eppure lo stesso non si direbbe per Raimondo Todaro. Tra le pagelle di fine anno scolastico di studio intrapreso dal ragazzo del ballo ad Amici, il professore tra i docenti al talent show blocca l’ascesa dell’allievo australiano e pupillo della rivale, Alessandra Celentano.

Amici 2024: Holden, Laura Pausini lo porta sul palco/ La risposta alle critiche é virale!

Chiamato dalla produzione a stilare delle pagelle di valutazione finale, su chi tra i semifinalisti meriti e chi invece non meriti l’accesso alla finale di Amici 2024, Raimondo Todaro promuove Marisol Castellanos a pieni voti, candidandola come favorita al titolo di vincitore di ballo. Questo, ai danni del competitor Dustin Taylor, definito la perfezione per linee fisiche e tecnica nella danza dalla maestra Alessandra Celentano.

Amici 23: Petit e Marisol vincitori come SanGiovanni e Giulia Stabile?/ Il pronostico finale dei professori

Marisol Castellanos é la favorita nel circuito danza di Amici, a discapito di Dustin Taylor?

“Sul palco del serale lei ha fatto quel cambiamento che le mancava nel pomeridiano – motiva la sua scelta artistica ricaduta su Marisol Castellanos, Raimondo Todaro nel daytime di Amici 2024 che precede la puntata della semifinale. Per poi rincarare la dose ai danni di Dustin Taylor, che si vedrebbe quindi perdere consensi alla candidatura al titolo di vincitore di ballo al format: “l’ho sempre messo primo in classifica danza, lo trovavo pronto a lavorare… ma ora non é più una sorpresa, ha continuato per la strada per il serale”, aggiunge Raimondo quindi, nella sentenza critica rilasciata sul giovane, che non riuscirebbe più a sorprendere il maestro nelle performance sul palco Amici 2024.

Amici 2024: fuori gli album EP di Holden, Mida, Sarah, Petit/ Fan in visibilio per il rilascio!

Tuttavia, tra le anticipazioni dell’attesa puntata della semifinale di Amici 2024, il ballerino australiano giunto in Italia in cerca di fortuna diverrebbe il secondo finalista. Un momento che si verificherebbe subito dopo la conquista del titolo di finalista da parte di Marisol Castellanos, decretata prima finalista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA