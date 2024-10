La classe di Amici 2024 è formata e soprattutto pronta per essere sottoposta a lezioni, sfide e tutti i momenti che come consuetudine riguardano la stagione del talent. Come giusto che sia, gli appassionati iniziano già a sondare il terreno ‘a caccia’ del proprio artista preferito e, dopo le battute iniziali, uno dei talenti più seguiti pare essere Diego Lazzari. Entrato nella scuola di Amici 2024 come cantante, il giovane artista è tutt’altro che sconosciuto per coloro che seguono con particolare interesse le dinamiche social.

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta seconda puntata 6 ottobre: Petit, Gigi D'Alessio e Abbagnato ospiti

Date le premesse, qualcuno sicuramente si starà chiedendo: chi è Diego Lazzari, nuovo allievo di Amici 2024? Il classe 2000, come anticipato, è un giovane cantante originario di Roma che sui social vanta una fanbase decisamente solida; su Tiktok conta infatti oltre 2 milioni di follower. Una notorietà piuttosto ampia sul web che non poteva non alimentare anche qualche piccola polemica a proposito della sua partecipazione al talent condotto da Maria De Filippi.

Alunni Amici 2024, chi saranno gli eliminati seconda puntata?/ Spoiler e pronostici di domenica 6 ottobre

Diego Lazzari ad Amici 2024, le parole al miele della fidanzata Camilla De Pandis: “Sono così fiera…”

In un mondo sempre più social, sono forse fuori luogo le critiche ricevute da Diego Lazzari per la partecipazione ad Amici 2024 in qualità di allievo. Non può essere una colpa, così come un vincolo, essere riuscito a conquistare una larga fetta di pubblico ancor prima di conoscere la notorietà per i meriti musicali. Sarà probabilmente un valore aggiunto avere già un numero più che discreto di fan, ma non poteva certo pregiudicare il suo accesso nel talent. Ma tornando a chi è Diego Lazzari, il focus non può che proiettarsi anche sulla vita privata del giovane cantante.

Classifica cantanti Amici 2024: chi è arrivato primo e chi ultimo nella sfida?/ Gigi D'Alessio critica Diego

Come riporta la pagina Radio 105, il nuovo allievo di Amici 2024 ha già il cuore impegnato: la fidanzata di Diego Lazzari corrisponde al nome di Camilla De Pandis, anche lei influencer piuttosto attiva sui social. Sono anche arrivate le prime considerazioni sull’accesso del fidanzato al talent di Canale 5, condite da parole al miele e grande emozione. “Sei stato bravissimo ciccino mio, non potrei essere più fiera di così. Ti amo amore mio, per me sarai sempre il più bello e bravo del mondo; tiferò per te per sempre. Siamo tutti qui per te!”. La fidanzata di Diego Lazzari – Camilla De Pandis – ha anche aggiunto: “Mi manchi sempre di più ma sono così felice e fiera di ogni cosa che stai facendo e della persona che sei… Ti amo ciccino, ti aspetto a casa”.