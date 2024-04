Dustin Taylor: “Sono otto mesi che non vedo nussuno”/ Lo sfogo ad Amici 2024 commuove

Dustin Taylor si commuove ad Amici 2024: lo sfogo

É un Dustin Taylor commosso il protagonista nel rinnovato appuntamento daytime di Amici 2024. Il ballerino allievo di Alessandra Celentano in corsa al serale di Amici 2024 per un posto alla puntata finale si lascia andare ad un lungo sfogo, palesando di pagare lo scotto di essere troppo distante da casa. Il che diviene motivo di sofferenza per il giovane protagonista al talent , come si evince nello sfogo da lui registrato nel daytime di Amici 2024 in onda il 26 aprile 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, che commuove i fan attivi via social.

Alla base del momento commosso vi é un videomessaggio dei genitori che giunge ad Amici 2024, con destinatario Dustin Taylor: “Quando ti guardo ballare, riesco a sentire sempre la tua passione…le emozioni chr riesci sempre a toccare..sei nel mio cuore e voglio che tu vada avanti-dichiara commossa la madre del ballerino nell’RVM…- prosegue poi il videomessaggio -continua a brillare, noi siamo incredibilmente orgogliosi… non vedo l’ora di rivederti…”

Dustin Taylor racconta la sua sfida nella sfida di Amici 2024

E a fare eco al messaggio é poi il padre del ballerino: “bravissimo Dustin, continua così… ti vogliamo bene, ciao e a presto”.

Parole quelle che rilasciano i genitori, che commuovono Dustin Taylor: “Grazie ai miei genitori -é la pronta reaction dell’australiano in corsa per un posto alla finale di Amici 2024-, vi voglio bene… loro mi supportano sempre – l’australiano così analizza il peso della lontananza dalle radici e quanto questo rappresenti per lui una sfida nella sfida, quella della solitudine e lo stare da solo in Italia per fare della danza un lavoro-, non potrei fare quest’esperienza senza la famiglia… otto mesi non li ho visti io mai…”.

Quindi, commosso il papabile candidato alla vittoria del circuito ballo e al titolo di vincitore assoluto di Amici 2024 ricorda che a differenza dei compagni di studio abbia ad oggi affrontato anche l’altra sfida più dura. Il peso della separazione dagli affetti: “i miei familiari erano troppo lontani… Non li potevo vedere per tre giorni di vacanza…”.

Nel frattempo, per il circuito canto Holden risulta il grande assente alla gara degli inediti…











