Dybala al Monza?/ Derby tra Inter e Milan ma attenzione ai brianzoli di Galliani

Calciomercato: Dybala al Monza, ma occhio agli altri club

La finestra di calciomercato estivo è appena cominciata ma possiamo individuare un tormentone emerso già da diverso tempo in questo senso, ovvero la situazione di Paulo Dybala, accostato con insistenza all’Inter. Concluso il suo contratto con la Juventus, l’argentino è da ieri ufficialmente svincolato ed è ora libero di firmare con un altro club anche se i nerazzurri non sembrano per ora voler premere il piede sull’acceleratore, lasciando quini spazio a nuove società per cercare di accaparrarselo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Skriniar e De Vrij in partenza, ecco Milenkovic

Secondo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, per Dybala si parla di un vero e proprio derby di mercato con il Milan: rinnovati i contratti dei dirigenti Maldini e Massara, i rossoneri possono ora dedicarsi ai colpi in entrata da consegnare a mister Pioli per la prossima stagione. Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il rappresentante di Dybala, Jorge Antun, starebbe cercando con l’agente Fabrizio De Vecchi nuove proposte interessanti per l’assistito non solo in Italia ma anche in tutta Europa.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ziyech in pole rispetto a Berardi come trequartista

Calciomercato: Dybala al Monza, Milan e Inter permettendo

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa interessante ed in questo senso si potrebbe collocare l’interesse del Monza nei confronti di Paulo Dybala. Detto del derby milanese per la Joya, non bisogna nemmeno sottovalutare la bravura dell’amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani, grande esperto del settore come testimoniato dalla sua lunga carriera vincente proprio con il Milan. Lo stesso Galliani avrebbe dunque preso contatto con l’entourage dell’ex Juventus, dove ormai il calciatore non dovrebbe più tornare nell’immediato futuro.

Calciomercato Milan News/ Seguito Thilo Kehrer per la difesa dei rossoneri

Il sogno del neo promosso Monza, appena tornato in Serie A, sarebbe quello di comporre una coppia d’attacco tutta argentina formata appunto da Dybala e Mauro Icardi, per il quale sarebbe già stato contattata la moglie ed agente della punta del Paris Saint-Germain, ovvero Wanda Nara.











© RIPRODUZIONE RISERVATA