Dybala alla Roma?/ Calciomercato news, ecco l’offerta per l’argentino ex Juventus

Calciomercato news, l’offerta per portare Paulo Dybala alla Roma

La possibilità di vedere Paulo Dybala alla Roma nel corso di questa finestra di calciomercato estivo sembra essere più viva che mai. L’argentino è rimasto svincolato dopo l’addio alla Juventus, che non è riuscita a trovare l’accordo per prolungargli il contratto, ed è stato accostato a diverse squadre del nostro campionato con l’Inter in cima alle pretendenti, almeno fino a una settimana fa. I giallorossi avrebbero infatti sorpassato le rivali nella corsa all’attaccante specialmente dopo una prima offerta presentata al suo entourage.

Stando alle indiscrezioni più recenti, la Roma avrebbe proposto a Dybala un contratto da quattro milioni netti a stagione più bonus anche se i rumors delle ultime ore rivelano che lo stipendio dovrebbe arrivare fino a 7 milioni di euro. Nonostante i cori dei tifosi nerazzurri in occasione della presentazione delle nuove maglie, l’Inter pare essersi defilata parecchio dalla corsa a Dybala, giocatore finito nel mirino anche del Milan Campione d’Italia.

Calciomercato news, per Dybala alla Roma serve prima fare cassa

Le chances che l’approdo di Paulo Dybala alla Roma si concretizzi realmente non sono quindi poche e la settimana che sta per cominciare potrebbe essere decisiva per concludere la trattativa. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe a sua volta in contatto con i rappresentati della Joya e starebbero valutando la strategia migliore per convincerlo a sposare la causa azzurra. Il tempo stringe e gli allenatori vorrebbero avere al più presto a disposizione tutti i giocatori su cui potranno puntare nella prossima stagione e Dybala potrebbe essere utile per l’attacco della Roma.

Prima di puntare forte sul sudamericano però, i capitolini hanno bisogno di fare cassa e per questa ragione rimane in piedi la pista che porterebbe Nicolò Zaniolo alla Juventus. Attenzione in ogni caso pure ad altre operazioni che potrebbero agevolare il tesseramento dell’ex juventino.











