Dybala alla Roma?/ Calciomercato news: telefonata con Mourinho, Napoli alla finestra

Calciomercato news, Paulo Dybala si avvicina alla Roma

Il tormentone di calciomercato relativo al tesseramento di Paulo Dybala potrebbe essere vicino alla sua conclusione e la squadra che sarebbe ormai in procinto di aggiudicarselo è la Roma. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, i giallorossi avrebbero fatto pervenire all’entourage del fantasista argentino un’offerta da 6 milioni di euro più bonus per convincerlo a trasferirsi nella Capitale.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Prestito possibile per Saul, tre club seguono Calafiori

Stando a quanto emerso, lo stesso allenatore José Mourinho avrebbe contattato telefonicamente il ventottenne prima dell’amichevole giocata contro la Portimonense per comunicagli la sua stima e la sua voglia di allenarlo essendo stato individuato come uno degli elementi più utili per potenziare l’organico romanista. Dopo aver aspettato a lungo l’Inter ed essere stato accostato al Milan, più che nel capoluogo lombardo ora Dybala pare essere vicino all’approdo a Roma.

Calciomercato Napoli News/ Rennes su Kim: ecco Diallo, ag.Politano: "Può restare"

Calciomercato news, Dybala alla Roma più che al Napoli

Le chances di vedere Paulo Dybala alla Roma in questa settimana di calciomercato estivo sono dunque molto buone. Il Napoli, che ha avuto un colloquio con l’entourage della Joya, rimane comunque molto attento all’evolversi della situazione consapevole anche del malumore dei propri tifosi che si sono fatti sentire ieri sera presso il ritiro di Dimaro. Giallorossi ed azzurri continuano a sfidarsi aspettando di conoscere quale sarà la decisione di Dybala.

LEGGI ANCHE:

Dybala al Napoli o Roma?/ Calciomercato, meeting coi campani e l'offerta giallorossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA