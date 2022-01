Dybala all’Inter?/ Calciomercato: la Juventus potrebbe perdere l’argentino, il punto

L’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Paulo Dybala all’Inter sta emergendo prepotentemente in queste ore frenetiche della sessione invernale di calciomercato. I tifosi della Juventus non vorrebbero certo che questo scenario si concretizzi realmente ma la situazione dell’argentino lascia presagire che l’addio a Torino è ancora più di una possibilità per il prosieguo della sua carriera. Sempre in scadenza di contratto a giugno 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, Dybala è stato accostato con grande insistenza al Barcellona nelle scorse settimane.

Stando a quanto rivelato da TyC Sports, la Joya avrebbe già scelto di non prolungare il proprio rapporto con la Vecchia Signora che le offriva un contratto fino al 2026 da 8 milioni di euro all’anno più bonus, toccando così i 10 milioni richiesti inizialmente. I risultati ottenuti nelle ultime stagioni dalla Juve potrebbero però convincere del tutto l’ex Palermo a provare un’avventura lontano da Torino, soprattutto guardando anche a quanto sta accadendo nel 2021/2022.

CALCIOMERCATO NEWS: SUGGESTIONE DYBALA ALL’INTER

Le chances di vedere Paulo Dybala all’Inter potrebbero essere strettamente legate all’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, il dirigente che aveva completato l’operazione di calciomercato per portarlo alla Juventus nel 2015. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i lombardi non sarebbero a loro volta in grado di soddisfare le richieste economiche dell’attaccante sudamericano visto il monte ingaggi fissato intorno ai 6.5 milioni di euro, ovvero la somma che andrà a guadagnare Brozovic al momento del rinnovo. Tuttavia i successi recenti ottenuti dall’Inter potrebbero convincere Dybala a sposare la causa milanese per raggiungere nuovi traguardi.

