Dybala-Juventus: rinnovo in stallo/ Calciomercato news: Allegri può essere la chiave?

Rinnovo Dybala, trattativa in stand-by: la situazione

Non è ancora arrivata l’intesa tra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno 2022. Il club bianconero, dopo aver già detto addio a Cristiano Ronaldo, non avrebbe intenzione di perdere, nella prossima finestra di calciomercato, un altro perno della propria squadra e sarebbe al lavoro per proseguire il rapporto con l’attaccante argentino. La dirigenza juventina, dopo un’incertezza iniziale si sarebbe convinta nel velocizzare le operazioni di rinnovo, in quanto dal prossimo gennaio avrebbe l’opportunità di accordarsi con un altro club in vista della scadenza contrattuale.

La titubanza della Juventus era legata in modo particolare alle cifre che riguardano l’ingaggio della Joya, molto elevate e che proveranno a limare, in virtù delle perdite economiche legate al bilancio societario. La prossima settimana potrebbe essere quella chiave per raggiungere l’accordo. Negli scorsi giorni, Nedved e Cherubini avrebbero incontrato l’agente dell’argentino, per impostare le basi della trattativa.

La chiave del rinnovo di Dybala può essere Allegri: cifre e dettagli

L’accordo tra Paulo Dybala e la Juventus potrebbe arrivare grazie a Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano potrebbe essere il punto d’incontro tra il calciatore argentino e la società. Infatti, Allegri ha puntato forte su Dybala, mettendolo al centro del suo progetto e non avrebbe intenzione di privarsene. Per l’allenatore bianconero, la Joya rappresenta un vero jolly, da poter schierare in più ruoli nei diversi moduli provati: trequartista nel 4-2-3-1 o ala nel 4-3-3.

Il tecnico quindi avrebbe unito le due parti: da un lato, Dybala si sente parte centrale di un progetto, dall’altra, la Juventus ha al centro del progetto Dybala, diventando l’uno indispensabile per l’altro. L’intenzione della società bianconera sarebbe quella di portare l’ingaggio dell’attaccante, dagli attuali 7.3 milioni fino a sfiorare i 10, prolungando l’accordo fino al 2025, con opzione di un anno aggiuntivo. La richiesta del calciatore invece sarebbe di 12 milioni, aspettandosi un riconoscimento importante da parte della Juventus. Per questa distanza da colmare, il rinnovo attualmente è in stand-by.

