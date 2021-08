Video/ Udinese Juventus (2-2) gol e highlights: Allegri rimontato al Friuli (Serie A)

Allo Stadio Friuli le squadre di Udinese e Juventus si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2, come possiamo ammirare nel video Udinese Juventus con tutti gli highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Allegri partono subito fortissimo mettendo i brividi ai padroni di casa con Morata al 2′ e riuscendo a passare in vantaggio già al 3′ grazie alla rete messa a segno dal capitano Paulo Dybala, su assist vincente offertogli da Bentancur. Gli uomini del tecnico Gotti faticano a reagire ed a parte un paio di spunti di Pussetto non riescono ad incidere, subendo anzi il gol del raddoppio siglato da Cuadrado al 23′, saltando Nuytinck su suggerimento di Dybala. Nel finale di frazione Morata manca il tris con un colpo di testa al 31′ e con un tiro impreciso nel recupero al 45’+3′. Nel secondo tempo i friulani sembrano ripartire con il piglio giusto ed infatti al 50′ conquistano un calcio di rigore quando Szczesny viene ammonito per aver atterrato irregolarmente Arslan. Dal dischetto l’ex Pereyra non sbaglia ed accorcia le distanze per i suoi mentre la Juventus reagisce prontamente centrando un palo con un colpo di testa sfortunato di Morata al 54′. Il neo entrato Cristiano Ronaldo si fa vedere con una deviazione di testa al 63′ e Bentancur coglie il secondo legno per i suoi da fuori area al 66′. L’Udinese replica al 71′ con Deulofeu, anche lui subentrato, senza però battere un incerto Szczesny fra i pali. Nell’ultima parte dell’incontro il VAR convalida il gol di Deulofeu prima all’83’ su errore di Szczesny, su assist di Okaka, e annulla poi a Ronaldo la rete segnata nel recupero al 90’+4′ per fuorigioco. Il punto guadagnato quest’oggi consente sia all’Udinese che alla Juventus di portarsi a quota uno nella classifica della Serie A.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto bilanciata a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole alla Juventus appena con il 51%, dato questo supportato però anche da un maggior numero di passaggi completati, ovvero 452 a 335. Tutte e due le compagini hanno collezionato 11 tiri ciascuna, dei quali però 6 a 4 per i friulani se si guarda alle conclusioni indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Juventus è stata la squadra più scorretta dell’incontro a causa del 12 a 11 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Ivano Pezzuto, proveniente dalla sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Walace da un lato, Szczesny, Kulusevski e Cristiano Ronaldo dall’altro.

Udinese-Juventus 2 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 3′ Dybala(J); 23′ Cuadrado(J); 51′ RIG. Pereyra(U); 83′ Deulofeu(U).

Assist: 3′ Bentancur(J); 23′ Dybala(J); 83′ Okaka(U).

UDINESE (3-5-2) – Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir(90’+3′ Zeegelaar); Molina, Arslan(80′ Jajalo), Walace, Makengo(57′ Deulofeu), Udogie(57′ Stryger Larsen); Pereyra, Pussetto(80′ Okaka). Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Scuffet, De Maio, Palumbo, Samardzic, Cristo Gonzalez, Ianesi.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado(74′ Chiesa), Bentancur(90′ Locatelli), Ramsey(60′ Chiellini), Bernardeschi(60′ Kulusevski); Morata(60′ Ronaldo), Dybala. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Pellegrini, Rugani, Ranocchia, Kaio Jorge.

Arbitro: Ivano Pezzuto (sezione di Lecce).

Ammoniti: 50′ Szczesny(J); 76′ Walace(U); 88′ Kulusevski(J); 90’+5′ Ronaldo(J).

