Dybala per Lukaku, scambio Juventus-Manchester United?/ “Offerto anche Mandzukic”

Dybala per Lukaku, è rovente l’asse Juventus–Manchester United. Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibile operazione tra bianconeri e Red Devils, con Fabio Paratici pronto a “scippare” l’attaccante belga all’Inter dell’ex Beppe Marotta: Maurizio Sarri ha chiesto un attaccante centrale e, dopo le voci su Mauro Icardi, l’attenzione è stata rivolta al classe 1993 fuori dal progetto di Ole Gunnar Solskjaer. La Joya non è considerato un incedibile dalla Vecchia Signora e, dopo le voci sul Paris Saint Germain, è finito nel mirino dello United: un’operazione che accende gli entusiasmi delle due tifoserie, ma che per il momento è tutt’altro che chiusa. E il The Sun sgancia la bomba: il tabloid britannico fa sapere che la Juventus avrebbe messo sul piatto anche il cartellino di Mario Mandzukic e 10 milioni di sterline per assicurarsi le prestazioni dell’ex Everton e Chelsea.

DYBALA PER LUKAKU, SCAMBIO JUVENTUS-UNITED?

Il The Sun rivela inoltre che la dirigenza juventina avrebbe chiesto un parere a Cristiano Ronaldo sulla possibile operazione, con il numero 7 che ha dato il suo benestare. In programma a Londra un incontro con l’entourage di Lukaku per tentare di raggiungere un’intesa di massima: le due società si riaggiorneranno nel corso dei prossimi giorni e che potrebbe essere favorita dall’imminente cessione di Moise Kean all’Everton. Non è ancora chiaro se l’Inter tenterà un rilancio per il 26enne: Lukaku è l’obiettivo numero uno di Antonio Conte per l’attacco ma la distanza tra domanda e offerta con i Red Devils resta. Non è da escludere che il blitz di Paratici abbia spinto il tandem Marotta-Ausilio a pensare ad una possibile alternativa: nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci di un interessamento per Edinson Cavani, pronto a salutare il Psg…

