CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Lo sgambetto per Lukaku è servito… (ultime notizie)

Nel calciomercato della Juventus quella relativa a Romelu Lukaku sembra essere più di una suggestione ormai. Il giocatore, da settimane nel mirino del mercato dell’Inter, potrebbe essere presto bianconero e la reazione nerazzurra potrebbe essere clamorosa, considerando anche il malumore manifestato da Antonio Conte per la lenta gestione della trattativa su un obiettivo da lui indicato da tempo. Quella che sembrava una manovra di disturbo, magari legata a un possibile passaggio di Mauro Icardi in bianconero, si sta rivelando invece qualcosa di più, con il belga che non disdegnerebbe l’addio al Manchester United per andare a giocare con Sarri, che vedrebbe in lui un perfetto terminale offensivo. Certo, i Red Devils non recedono dalle alte pretese economiche sul giocatore già manifestate all’Inter, ma la Juve avrebbe un asso nella manica per trattare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DYBALA VERSO L’INGHILTERRA?

E’ Paulo Dybala il possibile jolly del calciomercato della Juventus in questo momento. Ancor più di Gonzalo Higuain, che continua a godere della stima di Maurizio Sarri e che soprattutto in questo momento, con una cessione, non porterebbe grandi guadagni alle casse bianconere. Al contrario di Dybala che, dopo un anno di capricci, potrebbe essere scaricato dalla Juve nonostante il cambio in panchina. Soprattutto se la valutazione economica dell’argentino fosse particolarmente alta e potesse portare addirittura ad uno scambio, più o meno alla pari, proprio con Lukaku. Un’idea che sta prendendo forma, anche perché Dybala si sarebbe ormai persuaso a lasciare Torino e l’avventura in Premier League sarebbe sicuramente stimolante a livello professionale e di suo gradimento.





