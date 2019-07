Kean all’Everton/ Alla Juventus quasi 40 milioni di euro, ingaggio stellare!

Moise Kean saluta la Juventus: il classe 2000 sarà un nuovo calciatore dell’Everton, accordo totale tra i due club. Una svolta clamorosa per il futuro dell’attaccante di Vercelli, rientrato oggi dalle vacanze e già pronto a ripartire, questa volta per lasciare l’Italia e la Serie A: secondo quanto riporta Sky Sport, i Toffees hanno raggiunto l’intesa con la Vecchia Signora per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, bonus compresi. L’emittente satellitare sottolinea inoltre che Kean, reduce da una stagione di buon livello e dall’europeo Under 21, percepirà 3 milioni di euro a stagione. Le visite mediche di rito sono fissate per domani, mercoledì 31 luglio 2019: un grande colpo per il club di Premier League, che punta sul 19enne per rinforzare il reparto avanzato.

MOISE KEAN ALL’EVERTON: NESSUNA RECOMPRA JUVENTUS

Everton e Juventus negli ultimi giorni hanno parlato della possibilità di inserire il diritto di recompra a favore dei bianconeri: secondo le ultime indiscrezioni a disposizione, la clausola non è stata inserita nel contratto, anche se la Vecchia Signora avrà la possibilità di poter pareggiare l’eventuale offerta di una terza squadra. Un accordo sulla parola su una sorta di prelazione sulla vendita a parità di prezzo, con la dirigenza torinese che non perderà di vista il millennial vercellese. Novità importanti, dunque, sulle dinamiche del reparto avanzato della Juventus, che sta valutando il possibile scambio Dybala-Icardi con l’Inter ed ha acceso i riflettori su Romelu Lukaku. L’accordo con i Toffees è blindato: domani le visite mediche, poi le firme e, infine, l’ufficialità. Un’enorme plusvalenza per il club di proprietà Andrea Agnelli, pronto a reinvestire la cifra per consegnare un rinforzo a Maurizio Sarri…

