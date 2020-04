Dybala rinnova con Juventus/ Calciomercato, pronto un contratto al 2025 per la Joya

Pubblicità

In attesa di scoprire il futuro del campionato di Serie A, ecco che la dirigenza della Vecchia Signora non rimane inattiva, ma pensa già al proprio di futuro ed è al lavoro per assicurarsi, ormai “a vita”, uno dei gioielli più preziosi nello spogliatoio di Sarri, ovvero Paulo Dybala. Per la Joya infatti sarebbe pronto un corposo rinnovo di contratto con i bianconeri: già ormai è già tutto deciso e non appena sarà possibile di nuovo riunirsi sarà già il tempo delle firme ufficiali. Stando poi alle ultime voci di calciomercato che ci arrivano dalla Gazzetta dello sport, aggiungiamo che in questo rinnovo di contratto tra Dybala e la Juventus, la nuova data di scadenza fissata sarà l’estate del 2025: sul tavolo pure in incremento di ingaggio progressivo per lo stesso giocatore argentino, che col passare degli anni, arriverà anche a raggiungere un tetto massimo di 10 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) per il proprio stipendio.

DYBALA RINNOVA CON LA JUVENTUS: JOYA “A VITA” IN BIANCONERO

Insomma con il rinnovo di Dybala la Juventus non pensa solo al prossimo futuro (la Joya sarebbe in scadenza nel 2022), ma guarda ancora oltre e punta proprio sul talento dell’argentino per costruire la squadra che verrà. Se infatti la dirigenza ha già provveduto a fissare i rinnovi di parecchi senatori (come Bonucci, Szczesny e Matuidi), nel caso della Joya i bianconeri hanno fatto uno sforzo in più e non solo a livello economico. Non scordiamo infatti che al 2025, quando dunque scadrà questo nuovo contratto Dybala arriverà alla soglia dei 32 anni: se non è una proposta che legherebbe Joya alla Juventus a vita, ben poco ci manca. La volontà tra le parti è però nota: la Vecchia Signora si è già esposta e nonostante le tante voci di calciomercato, anche lo stesso bomber argentino ha più volte ripetuto di vedere solo i bianconeri per il proprio futuro. Ora mancano solo le firme.



