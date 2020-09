Dzeko alla Juventus/ Calciomercato: Milik verso Roma, Pirlo pregusta il bosniaco

Edin Dzeko si avvicina a piccoli passi alla Juventus. Nelle ultime ore si sono mosse le prime pedine di un intricato scacchiere, che vede diversi protagonisti oltre al nazionale bosniaco di proprietà della Roma, a cominciare da Arek Milik. Come riferito dai colleghi di Calciomercato.com, il bomber del Napoli è ad un passo dal trasferimento fra le fila dei capitolini. Nelle prossime ore è atteso un nuovo summit fra i vertici delle due società, forse quello definitivo, e attorno ai 25-26 milioni di euro bonus inclusi si può chiudere l’affare. A quel punto, una volta che il centravanti polacco sbarcherà all’Olimpico, si potrà dire addio a Dzeko, che nel contempo attende la Juventus. L’ex Manchester City e Wolfsurbg è notoriamente la prima scelta di Andrea Pirlo, che ha chiesto un bomber di peso da inserire nel reparto avanzato, e con l’addio di Higuain la “casella” è libera e pronta ad essere occupata dall’attaccante romanista. Per quanto riguarda l’affare fra i campioni d’Italia e la Roma, la Vecchia Signora ha alzato la posta in gioco nelle ultime settimane, passando dai precedenti 12 milioni di euro messi sul piatto ai 15 bonus inclusi.

DZEKO ALLA JUVENTUS, E SUAREZ…

Anche Milik sognava la casacca juventina, ma Paratici ha fatto capire di non essere interessato, e di conseguenza lo stesso centravanti dell’est ha optato per la Roma. Per quanto riguarda invece il contratto proposto dalla Juventus a Dzeko, si dovrebbe trattare di un quinquennale da 5 milioni di euro netti ogni 12 mesi, cifre senza dubbio interessanti. Sullo sfondo rimane Luis Suarez, che piace per ovvie ragioni ai dirigenti juventini, ma che trattasi di operazione non semplice. Bisognerà infatti attendere l’esame di italiano del Pistolero per ottenere il passaporto comunitario, poi sarà necessario altro tempo visto che una vera e propria trattativa non è mai stata imbastita, seppure giocatore e club avrebbero di fatto da tempo una bozza di accordo. Il Barcellona non intende sottostare alle richieste di Suarez, che vorrebbe una buonuscita alla luce dell’anno di contratto restante, ed inoltre, il fatto che Messi alla fine sia rimasto al Camp Nou potrebbe indurre l’uruguagio a fare altrettanto, almeno fino alla scadenza naturale dell’accordo.



