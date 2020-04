Dzeko via dalla Roma?/ Calciomercato: richieste dalla Liga ma il bomber è incedibile

Pubblicità

Da uomo simbolo della Roma a uomo mercato? Sono parecchie le voci di calciomercato che vogliono Edin Dzeko pronto a lasciare la Roma nella prossima finestra di contrattazioni estiva e altrettante che vogliono il bosniaco nel mirino di parecchi club della Liga, in primis il Real Madrid. A riportarcele oggi è il Corriere dello sport, secondo cui l’attaccante giallorosso, pur dopo nuove parole d’amore per la squadra della Lupa, pure potrebbe essere costretto e ben presto a fare le valigie, per questioni prettamente economiche. Che Dzeko sia apprezzatissimo alla Roma è indubbio, ma pure va tenuto conto ( e specialmente in vista della prossima stagione, che si annuncia molto più povera per la crisi economica da coronavirus), che il giocatore percepisce un altro ingaggio, da 7.5 milioni di euro, che potrebbe essere difficilmente gestibile. Da qui la possibilità o che venga spalmato o che addirittura il giocatore venga messo sul mercato alla prossima finestra.

DZEKO VIA DALLA ROMA? LE PRECISAZIONI DEL CLUB

Ma non appena sono circolate queste voci di calciomercato, che hanno allarmato il popolo giallorosso sulla possibile partenza di Dzeko dalla Roma, ecco che è stato lo stesso club della capitale fare chiarezza. Con una nota ufficiale, la società giallorossa ha fatto sapere di essere “estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato”, facendo pure riferimento al ruolo del bosniaco nelle trattative interne per il taglio degli stipendi dei giocatori. Dunque per Dzeko il futuro è ancora in giallorosso e in più lo stesso club ha pure aggiunto di non aver pensato neppure a rivedere “i propri accordi“ con il calciatore: dunque anche le voci di un nuovo rinnovo di contratto con il bosniaco sono ad ora prive di fondamento per la società.



