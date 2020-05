E alla fine l’amore/ Su Rai 2 il film con Katja Studt e Fabian Busch (oggi, 6 maggio)

Pubblicità

E alla fine l’amore va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2018 in Germania è distribuita direttamente nel segmento televisivo con titolo originale Ausgerechnet Sylt. La regia è stata curata da Susanna Salonen la quale si è occupata anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre tra i principali protagonisti sono presenti Katja Studt, Fabian Busch, Paula Hartmann, Martin Brambach, Maureen Havlena e Linus Duwer.

E alla fine l’amore, la trama del film

Ecco la trama di E alla fine l’amore. Kevin è un giovane e talentuoso architetto che vive insieme alla propria adorata figlia in una bellissima casa nel centro di Berlino. Lui ha ottenuto un certo successo da un punto di vista professionale collaborando con una delle più importanti imprese di costruzioni attualmente presenti in Germania. Questo ha permesso di mitigare la delusione patita in ambito sentimentale dove certamente i motivi di dolore non sono mancati e che lo hanno soprattutto indotto a doversi occupare da solo e della crescita della propria figlia. Tra l’altro Kevin ha un passato non proprio semplice in quanto da adolescente veniva costretto dei propri genitori a trascorrere praticamente tutta l’estate nell’isola di Sylt che ora odia profondamente. Tuttavia per un incredibile scherzo del destino si vede costretto a dover andare sull’isola ed in particolar modo a trascorrere un lungo soggiorno insieme alla propria figlia.

Pubblicità

Questa impellenza non è però dettata da esigenze di natura privata bensì da questioni di natura professionale per cui non ha potuto tirarsi indietro. Nello specifico Kevin dovrà occuparsi in prima persona di un importante affare che dovrà concludere proprio sull’isola con la sua società interessata ad acquistare un terreno dove poter costruire un lussuoso albergo che potenzialmente potrà rappresentare una fonte di enorme guadagno. La questione sembrerebbe piuttosto semplice se non fosse per il fatto che il giovane architetto dovrà interagire con la bagnina di nome Bente. Una donna dal grande fascino e che lo stesso architetto conosce benissimo in quanto durante le proprie estati trascorse sull’isola ha costantemente corteggiato senza tuttavia ottenere mai la sua attenzione.

Tra i due ovviamente le cose non andranno nel migliore dei modi in quanto lui è interessato ad acquistare il terreno mentre lei dà sempre molto legata alla propria terra non vuole assolutamente eccedere. Tuttavia con il trascorrere dei giorni le loro posizioni andranno a smussarsi permettendo così di far nascere quella more soltanto sfiorato in gioventù.



© RIPRODUZIONE RISERVATA