È complicato/ Su Rete 4 il film con Meryl Streep e Steve Martin

È complicato, film di Rete 4 diretto da Nancy Meyers

È complicato è un film del 2009 di genere commedia, sentimentale e drammatico, che verrà trasmesso su Rete 4 oggi, 1° gennaio, a partire dalle ore 23.25. Il film è stato diretto da Nancy Meyers e prodotto da quest’ultima e da Scott Rudin con la collaborazione di Ilona Herzberg e Suzanne Farwell con le case di produzione Relativity Media, Waverly Films e Scott Rudin Productions.

La scenografia e la sceneggiatura del film È complicato sono state curate rispettivamente da Jon Hurtman e da Nancy Meyers, mentre il montaggio da Joe Hutshing e da David Moritz. Il film è stato realizzato per la casa di distribuzione Universal Pictures.

Tra gli attori principali del cast del film È complicato ci sono Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin, John Krasinski, Lake Bell, Mary Kay Place, Rita Wilson, Alexandra Wentworth, Hunter Parrish, Zoe Kazan, Emjay Anthony, Nora Dunn, Bruce Altman, James Patrick Stuart, Pat Finn, Michael Rivera, Valente Rodriguez, Blanchard Ryan e Rosalie Ward.

È complicato, la trama del film

È complicato è un film che racconta le vicende di Jane Adler, una donna divorziata che risiede con i tre figli in California, dove possiede e gestisce una caffetteria di successo.

Trascorsi 10 anni dal divorzio, Jane ha sviluppato un rapporto amichevole con l’ex marito Jake, ma in seguito alla laurea del figlio minore Luke, i due ex coniugi hanno modo di trascorrere più tempo insieme e scoppierà di nuovo la passione tra loro. Jane diviene sua amante, poiché Jake si era nel frattempo risposato con una donna giovane di nome Agness, antipatica e con un carattere dispotico, convivendo insieme al figlio capriccioso di quest’ultima.

Nel frattempo nella vita di Jane subentra Adam, un architetto incaricato di ristrutturarle la cucina, che finisce per innamorarsi di lei mentre aveva luogo la relazione clandestina col suo ex marito. Nasce così un complicato triangolo amoroso. Questa commedia sentimentale è stata creata dalla Meyers, che posiziona l’amore insieme al dolore all’interno di una situazione amorosa complicata, come suggerisce il titolo della pellicola cinematografica.











