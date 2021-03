“E invece sì”, Bugo/ Testo: significato canzone e analisi (Sanremo 2021)

“E invece sì“: un titolo che è tutto un programma per la canzone che segna il ritorno di Bugo al Festival di Sanremo 2021. Difficile che il cantante di Rho ripeta l’exploit di popolarità derivato dal suo litigio sul palco dell’Ariston con Morgan nel 2020, ultimo scampolo di normalità prima che la pandemia si prendesse la scena, ma di certo questo brano sembra avere un potenziale maggiore di “Sincero” in relazione alla kermesse e agli standard sanremesi. Il significato del testo di “Invece sì” sembra ricondurre ad un vero e proprio inno alla semplicità, un valore da interpretare non secondo un canone di arrendevolezza, bensì con la pienezza che solo l’essere in pace con se stessi è in grado di regalare. Un’immagine più di ogni altra suggerisce questo modo d’essere: “Voglio immaginarmi che non ho sbagliato. E che il paradiso è il mio supermercato. Con la birra in saldo e il poster di Celentano. È meglio così“. Versi che riflettono l’idea di una vita normale, ma proprio per questo motivo completa in tutte le sue componenti: come dire che è difficile chiedere di più, sì, “è meglio così”.

“E INVECE SI'”, BUGO: SIGNIFICATO E ANALISI TESTO CANZONE

Il testo portato da Bugo con la canzone “E invece sì“ si propone di ribaltare gli schemi facendo leva sulla normalità: metro di paragone diventa uno dei miti viventi del cantante, juventino fino al midollo, quel Cristiano Ronaldo che l’interprete vuole pensare “non sia perfetto“. La rinascita di Bugo, la rivalsa come uomo e come artista, passa da azioni all’apparenza semplici, di tutti i giorni, ma da non dare per scontate, come il “chiamare mio papà per dirgli che sto bene”. Nella consapevolezza che ci sia come un filo conduttore ad unire anche l’uomo più banale, più “normale” di questa Terra con colui che sembra appartenere ad un altro Pianeta, che si chiami Cristiano Ronaldo o che sia un dittatore: “Voglio immaginarmi che anche un dittatore s’innamora, vomita e poi si commuove“. Attraverso questo paradigma, viaggiando sulle ali della fantasia, sentendosi parte di un tutto che comprende anche il più umile degli uomini, non è peccato immagine che “Ringo Starr è il mio migliore amico“. Perché nella vita si fa presto a pensare che nessuno ci abbia mai capiti, ma poi è un attimo scoprire che “invece sì”.



