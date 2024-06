È morto Bernardo Marziani, figlio dell’autrice tv Elena Martelli/ Nunzia De Girolamo: “Aveva 20 anni, è dura”

Lutto a estate in famiglia, De Girolamo distrutta

Lutto a Estate in Diretta, programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini: una delle autrici, Elena Martelli, ha perso il figlio di appena vent’anni. Il ragazzo si chiamava Bernardo Marziani ed era malato da qualche anno: a raccontare la sua lotta contro la malattia che lo aveva colpito era stato proprio lui sui social, dove era molto seguito.

La De Girolamo, visibilmente provata, ha chiuso la trasmissione annunciando il grave lutto al pubblico: “Per noi oggi è stato difficile, per tutta la squadra di Estate in Diretta. Ci ha lasciati Bernardo Marziani, il figlio di Elena Martelli: mandiamo un grande saluto a lei e suo marito Gianluca. Bernardo era un ragazzo bellissimo, aveva solo vent’anni. Non ci sono parole”.

Chi era Bernardo Marziani: la lotta al tumore raccontata sui social

Bernardo Marziani aveva raccontato della lotta alla malattia sui social, dove era molto seguito e in uno dei suoi ultimi video su TikTok parlava così: “Questo tumore, il sarcoma di Ewing, mi è stato diagnosticato nel 2022: avevo dei dolori atroci ai nervi della gamba sinistra che andavano avanti da mesi e che progredivano fino a che ‘mi è morta’ la gamba ed è stato trovato. Mi avrebbe dovuto portare all’operazione ma poi hanno trovato delle metastasi al polmone“.

Emerge dai social che Bernardo Marziani aveva un rapporto viscerale con i genitori e in particolar modo con la mamma Elena Martelli, che nel suo profilo ha postato, nel corso degli ultimi anni, tantissimi scatti insieme al figlio. Dopo la scomparsa del ragazzo, tanti amici dei genitori e dello stesso Bernardo Marzani hanno voluto dedicare un pensiero a quella mamma e papà disperati e piegati dal dolore più grande che si possa provare.

