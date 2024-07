È nata una star?, diretto da Lucio Pellegrini

Il palinsesto di Rete 4 prevede, per questo sabato 27 luglio, a partire dalle ore 23:35, la messa in onda del film di genere commedia È nata una star? La pellicola è stata realizzata in Italia nel 2012 da IBC Movie, mentre la distribuzione è stata curata da Warner Bros Entertainment Italia.

La regia è firmata da Lucio Pellegrini, conosciuto principalmente per il suo film d’esordio, E allora mambo! Con il duo comico Luca e Paolo e Luciana Littizzetto, con soggetto tratto dal racconto di Nick Hornby, mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Massimo Gaudioso, Lucio Pellegrini e Michele Pellegrini. La fotografia è curata da Gian Enrico Bianchi, il montaggio è stato realizzato da Clelio Benevento e la scenografia è di Roberto De Angelis.

La protagonista è ancora una volta Luciana Littizzetto, affiancata da un ottimo cast composto da Rocco Papaleo, Pietro Castellitto, Alice Torriani, Valeria Milillo e Michela Cescon.

La trama del film È nata una star?: quando un figlio gira un film porno

In È nata una star? Lucia è una donna tutta d’un pezzo che vive nella città di Torino. È molto attenta a quello che succede all’interno della sua famiglia e cerca in ogni modo di evitare inconvenienti. Un giorno per caso scopre che incredibilmente il suo adorato figlio Marco ha recitato in un film pornografico che può essere facilmente ritrovato in rete.

Lui aveva il sogno di poter recitare sul grande schermo, ma le scarse abilità hanno fatto in modo che decidesse di occuparsi di tutt’altro genere di prodotti. La donna non può fare altro che confrontarsi con il marito Fausto con l’obiettivo di riuscire a capire in che modo è possibile gestire la situazione senza creare disagi con il vicinato.

La cosa è piuttosto difficile perché i suoi vicini di casa sono sempre pronti ad impicciarsi di pettegolezzi e di nuove situazioni. I genitori provano a dare supporto al proprio figlio cercando di mantenere quanto più possibile l’anonimato. È un momento quindi particolarmente delicato che i genitori vogliono affrontare nel miglior modo possibile. Vorrebbero che nessuno venisse a conoscenza di quanto fatto da Marco e provano con tanti espedienti di gestire la circostanza…