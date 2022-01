È nato Gilles Villeneuve, figlio di Jacques/ Al bebè il nome del nonno morto in pista

Jacques Villeneuve ancora papà. L’ex pilota di Formula 1, campione del mondo nel 1997, ha annunciato la nascita del suo quinto figlio. Il piccolo si chiama Gilles, proprio come suo padre, grande pilota e campione di Formula 1, tra i più amati passati in Ferrari. Il padre di Jacques morì tragicamente nel 1982 durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio. Proprio all’amato papà, scomparso quando lui aveva solo 11 anni, ha voluto rendere omaggio Jacques, che aveva già quattro figli: Jules, Joakim, Benjamin ed Henri. Da qualche tempo l’ex pilota è legato a Giulia, sua nuova compagna, che lo ha reso padre per la quinta volta.

DIRETTA/ Mali Guinea Equatoriale (risultato finale 5-6 d.c.r.): sbaglia Sacko

L’annuncio della nascita del bebè arriva proprio dall’ex pilota automobilistico, che ha pubblicato uno scatto del piccolo, che stringe la sua mano appena nato. Parole dolci quelle del canadese, che ha scritto: “Bébé Gilles si è unito alla nostra grande e bella famiglia. Forte e sano. Il mio amore mamma Giulia è splendida. Ci stiamo crogiolando nella felicità e siamo veramente benedetti. Un giorno perfetto”.

Diretta/ Trento Andorra (risultato finale 71-82): ko per l'Aquila

Jacques Villeneuve, è nato il quinto figlio

Da sempre appassionato del mondo automobilistico, Jacques Villeneuve ha debuttato nel 1986 nella Formula Ford alla tenera età di quindici anni. L’anno successivo ha partecipato ad altre tre corse del campionato canadese e nell”88 è volato in Italia per prendere parte al Campionato Alfa. Per tre stagioni ha gareggiato nel campionato di Formula 3 e nel ’92 in quello giapponese, conquistando il secondo posto e tre vittorie. Il debutto in Formula 1 è arrivato nel 1996 con la Williams. Nel 1997 l’esplosione con conquista del titolo di campione del mondo davanti a Schumacher.

DAZN/ Raddoppia i prezzi in Germania: rischio per gli utenti italiani?

Per quanto riguarda la vita privata, Jacques nel 2006 ha sposato Johanna Martinez per trasferirsi poi con lei in Svizzera. Nel 2006 è nato il primo figlio, Jules e nel 2007 il secondo, Joakim. Dopo il divorzio arrivato nel 2009, Villeneuve si è risposato nel 2012 con la modella brasiliana Camila Lopez, dalla quale ha avuto altri due figli: Benjamin ed Henri. Nel 2021 poi il divorzio e il legame con Giulia, che ha dato alla luce Gilles.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jacques Villeneuve (@jacques_villeneuve_official)

© RIPRODUZIONE RISERVATA