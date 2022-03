E poi c’è Katherine/ Su Rai 3 il film con Emma Thompson e Amy Ryan

E poi c’è Katherine, film di Rai 3 diretto da Nisha Ganatra

E poi c’è Katherine sarà trasmesso oggi, 11 marzo, dalle ore 21:20 su Rai 3. Questa pellicola ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2019 e appartiene al genere cinematografico commedia. Il regista di questo film risulta essere Nisha Ganatra mentre la sceneggiatura e il soggetto sono stati curati dall’attrice comica Mindy Kaling.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Emma Thompson, Mindy Kaling, Hugh Dancy, Reid Scott, Amy Ryan, John Lithgow, Dennis O’Hare, Paul Walter Hauser, Max Kasella, Bill Maher e Ike Barinholtz. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Lesley Barber mentre la fotografia è stata realizzata da Matthew Clark.

E poi c’è Katherine, la trama del film: un talk show molto seguito

In E poi c’è Katherine la protagonista che da il titolo al film è la leggendaria presentatrice di un talk show molto seguito, chiamato Late Night with Katherine Newbury. Tuttavia, negli ultimi anni questo show è sempre più in declino. Gli spettatori non guardano più Katherine perché non la considerano più interessante. La sua stessa carriera sta crollando a poco a poco, dunque la conduttrice non sa cosa fare. Si ritrova in un limbo e sembra solo essere trascinata in balia degli eventi.

Katherine, sotto consiglio dei produttori, decide dunque di assumere una nuova scrittrice per il suo show. Comunque, nessuna scrittrice femminile si presenta al colloquio, perché Katherine è nota nel mondo dello spettacolo per essere fredda e cinica nei confronti delle persone del suo stesso sesso.

Tuttavia, una giovane ragazza di nome Molly Patel decide di presentarsi al colloquio. Molly non ha alcuna esperienza in campo televisivo, ma si dimostra essere una scrittrice piena di passione, grinta e voglia di fare. Inaspettatamente, Molly apporterà delle modifiche sostanziali allo show e gli donerà nuova linfa vitale, salvando la carriera di Katherine e anche la sua vita.

Il video del trailer “E poi c’è Katherine”





