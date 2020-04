E.T. l’extra-terrestre/ Video, su Italia 1 il film di Steven Spielberg (29 aprile)

Pubblicità

E.T. l’extra-terrestre va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola cult realizzata nel 1982 dalla casa cinematografica Amblin Entertainment in collaborazione con la Universal Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione nelle sale cinematografiche. La regia di questo vero e proprio capolavoro venuto un enorme successo è stata affidata ha Steven Spielberg il quale peraltro ne ha anche scritto il soggetto mentre la sceneggiatura è stata rivista da Melissa Mathison. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Allen Daviau, il montaggio è stato eseguito da Carol Littleton mentre le musiche della colonna sonora sono di John Williams. Nel cast sono presenti tra gli altri Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew Barrymore e Peter Coyote.

E.T. l’extra-terrestre, la trama del film

Ecco la trama di E.T. l’extra-terrestre. Ci troviamo in California ed in particolar modo nella periferia della città di Los Angeles dove sta per avvenire un evento assolutamente straordinario. Alcuni extraterrestri molto interessati alla botanica terrestre ed in particolar modo alla vegetazione presenti nella zona si fermano con la loro astronave per raccogliere dei campioni quindi importanti informazioni sulla vita vegetale presente sul pianeta terra. Naturalmente la loro astronave non è passata inosservata ed in particolar modo con alcuni agenti federali che si precipitano nella zona per poter riuscire a scoprire cosa stia succedendo e questo induce i vari extraterrestri a ripartire in tutta fretta lasciando colpevolmente da solo un loro simile che a quel punto ritrovatosi da solo decide di nascondersi in un campo di grano. Quella stessa sera in una vicina fattoria americana un bambino di nome Elliot di 9 anni si trovava insieme agli amici del fratello che stavano giocando amabilmente.

Il piccolino viene scelto per uscire fuori dalla proprietà ed aspettare l’arrivo di un incaricato di una pizzeria che doveva portare loro alcune pizze. La sua attenzione viene però rapita da alcuni strani rumori che vengono dal capanno degli attrezzi. Convinto che si tratti del loro cane si avvicina per riportarlo dentro ma scoprirà suo malgrado che si tratta di un alieno che naturalmente scappa via non appena lo vede. Lo stesso fa il ragazzino che poi tornato in casa dirà a tutti quanto accaduto e naturalmente non verrà creduto.

Deciso a saperne di più il ragazzino sparge delle caramelle nei pressi del campo di grano in maniera tale da indirizzare l’attenzione all’alieno il quale potrebbe mangiarle. Grazie a questo espediente il ragazzino riuscirà a ritrovare l’alieno e deciderà di portarlo con sé in camera per proteggerlo e nasconderlo anche perché gli agenti federali stanno perlustrando la zona alla ricerca di prove tangibili dell’arrivo degli alieni. Tra l’extraterrestre e il ragazzino si stringerà una incredibile amicizia che li porterà ad avere delle bellissime avventure insieme ed in particolar modo con il ragazzino che con i supi più cari amici daranno il supporto necessario al alieno per poter ritrovare finalmente la via di casa.

