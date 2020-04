Earth – Un giorno straordinario/ Video, su Rai 2 il documentario di Webber e Dale

Pubblicità

Earth – Un giorno straordinario va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 21 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un documentario realizzato nell’anno 2017 in Gran Bretagna con l’investimento effettuato dalla casa cinematografica della Koch Media che si è occupata anche e soprattutto della distribuzione. Il film ha visto la regia di Peter Webber e Richard Dale, la sceneggiatura è stata curata da Frank Cottrell Boyce, il montaggio è stato eseguito da Andi Campbell-Waite e le musiche della colonna sonora sono state composte da Alex Heffes. Nella versione originale la voce del narratore è quella di Robert Redford mentre invece nella versione italiana questo compito è stato affidato a Diego Abatantuono.

Earth – Un giorno straordinario, la trama del film

In Earth – Un giorno straordinario, la cui realizzazione ha necessità di ben 5 anni di riprese in tutto il mondo, viene raccontato il pianeta terra in tutte le proprie sfaccettature e straordinarie bellezze. Grazie alla voce narrante dell’inconfondibile Diego Abatantuono, si potranno scoprire le incredibili bellezze di cui dispone il nostro pianeta e di cui spesso non solo ci dimentichiamo, ma anche e soprattutto deturpiamo con atteggiamenti poco rispettosi. Nel corso del documentario, si avranno modo di apprezzare alcune bellissime sfaccettature che riguardano alcuni dei continenti presenti sulla faccia della terra con particolare riferimento a quelle zone ancora incontaminate dalla mano dell’uomo che permettono delle emozionanti avventure a diretto contatto con la natura.

Nel documentario si intrecciano le esistenze di diverse tipologie di specie animali e soprattutto si potranno apprezzare le bellezze di alcuni luoghi magici come ad esempio le foreste del Sudamerica o magari gli straordinari ghiacci che possono trovarsi al Polo Nord senza dimenticare la magnificenza della vita oceanica con tantissime forme di vita di cui non siamo a conoscenza e che purtroppo mettiamo a rischio con i nostri atteggiamenti e le nostre abitudini sbagliate. Un’incredibile avventura alla scoperta di tutti i misteri della terra come ad esempio i ghiacciai oppure le sconfinate vallate dove ancora gli animali e le piante possono convivere in una perfetta simbiosi quale straordinario esempio della catena biologica della natura. Il documentario, inoltre, permette di apprezzare delle immagini straordinarie anche dal punto di vista tecnico che sono state realizzate con tecnologie in 4k per un’esperienza davvero realistica ed unica nel proprio genere. Grazie a questo documentario, si potranno riscoprire i tanti motivi per cui amare e tutelare il nostro pianeta e la natura.

