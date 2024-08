Earvin N’Gapeth spietato in campo contro l’Italia finisce nella bufera: ecco perché

È la stella più acclamata della pallavolo francese e nella semifinale olimpica di questa sera contro gli azzurri, Earvin N’Gapeth è riuscito ad indispettire non poco i tifosi italiani. Basta dare un’occhiata su X per capire cosa intendiamo: il giocatore della nazionale francese è finito letteralmente sotto attacco. La sua “vivacità” e il suo atteggiamento, evidentemente, non sono piaciuti agli appassionati tifosi italiani, sicuramente delusi da un’Italia che non è riuscita a giocarsela al meglio delle sue possibilità.

Così i blues ci hanno inflitto un netto 0-3 (21-25; 21-25; 21-25), per la gioia dei tanti tifosi francesi esaltati dai colpi di Earvin N’Gapeth e dei suoi compagni di squadra. Questa semifinale, d’altra parte, era una sfida tra due grandi squadre e tra due grandi schiacciatori: Michieletto contro N’Gapeth. Quest’ultimo ha vinto la sfida tra i leader, trascinando i suoi ad una vittoria fortemente voluta.

Earvin N’Gapeth sotto attacco su X: cosa sta succedendo dopo la sconfitta azzurra…

La sconfitta non è stata ben digerita sui social. Non tanto per il 3-0, quanto per il fatto che il successo possa alimentare ulteriormente l’ego di Earvin N’Gapeth, certamente grande sportivo di esperienza internazionale ma anche personaggio considerato controverso. La Francia si è appigliata con tutta se stessa al suo gioiello anti-Italia e lui, con grande sostanza, ha risposto sul campo con praticità e cinismo.

Lo stesso cinismo che ha indispettito i tanti sportivi e appassionati azzurri. Su X, sono davvero tanti i commenti negativi rivolti a Earvin N’Gapeth, il quale già nel corso del primo set ha fatto capire che non tirava buona aria per l’Italia, mettendo a segno ben sette punti.

