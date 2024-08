DIRETTA ITALIA FRANCIA: CHE GRANDE SFIDA! (VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024)

Eccoci alla diretta Italia Francia, la semifinale di volley maschile alle Olimpiadi Parigi 2024: alle ore 20:00 di mercoledì 7 agosto a Versailles la nostra nazionale va a caccia di un’altra impresa, dopo quella straordinaria contro il Giappone. Un quarto di finale pazzesco, che ci ha visti in svantaggio di due set e poi autori di una rimonta sensazionale: il Giappone sarebbe dovuto essere un avversario abbordabile ma per gli azzurri sono emersi tutti i fantasmi legati alle Olimpiadi, così abbiamo dovuto aprire ad un match leggendario per avvicinare la zona medaglie.

Ora ci siamo, e il compito si fa più duro: la diretta Italia Francia ci consegna come avversaria la nazionale campione olimpica, che può giocare in casa davanti a un pubblico che naturalmente sarà un fattore aggiunto. Li conosciamo e forse siamo anche superiori anche se ci hanno battuto nell’ultima Nations League, ma arrivati a questo punto ogni discorso di questo tipo deve essere accantonato: si parte da zero anche come rapporti di forza, noi continuiamo a inseguire quell’oro che ci è sempre sfuggito e una tappa fondamentale sarà la diretta Italia Francia.

ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Italia Francia, semifinale di volley maschile alle Olimpiadi Parigi 2024, sarà disponibile in chiaro sui consueti canali della televisione di stato, quindi Rai Due e Rai Sport, con l’alternativa della mobilità visitando il sito di Rai Play oppure installando la relativa applicazione; dovrebbe invece essere Eurosport (numero 210 del decoder satellitare, in abbonamento) a mandare in onda la diretta Italia Francia, mentre rimangono valide le opzioni per la diretta streaming video attraverso le piattaforme dedicate alle Olimpiadi Parigi 2024, vale a dire Discovery Plus – che come orari segue integralmente i Giochi – Now Tv, Tim Vision e DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA FRANCIA

DIRETTA ITALIA FRANCIA: ORA SI FA SUL SERIO

Non vediamo l’ora di assistere alla diretta Italia Francia: è curioso che anche la nazionale di casa abbia dovuto rimontare da 0-2 nei quarti, in questo caso contro la Germania, e dunque a giocare la semifinale di volley maschile alle Olimpiadi Parigi 2024 arrivano due squadre che hanno visto l’eliminazione ad un passo ma sono state in grado di riscattarsi, dunque possono avere il vento in poppa e ci proveranno. La Francia ha la consapevolezza di aver vinto tre anni fa, l’Italia quel fuoco vivo dato dall’essere a un passo dall’impresa: sarà interessantissimo scoprire cosa succederà.

Possiamo dire che la nostra nazionale abbia giocato un girone maestoso, battendo Brasile e Polonia, ma poi nella prima partita da dentro o fuori abbia traballato; come detto la vittoria contro il Giappone, per il modo in cui è arrivata, non può non aver accesso qualcosa nei ragazzi di Ferdinando De Giorgi ma questo vale anche per i transalpini, che essendo in casa hanno quel quid di vantaggio che potrebbe risultare decisivo. Si tratta di aspettare, ormai alla diretta Italia Francia manca davvero poco…