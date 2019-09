Easy Rider – Libertà e paura/ Video, su Rete 4 il film con Peter Fonda (20 settembre)

Il film Easy Rider – Libertà e paura verrà trasmesso su Rete 4 alle ore 21.25 di oggi, venerdì 20 settembre 2019. Il film è senza alcun dubbio una pellicola d’avventura, i cui attori principali sono: Peter Fonda, Dennis Hopper, Phil Spector e Jack Nicholson. Il film in questione è stato fatto vedere nei cinema nel 1969. Il regista di questo lungometraggio è Dennis Hopper, mentre le musiche sono state realizzate da vari autori, tra i quali compaiono Bob Dylan, Jimi Hendrix e i The Byrds, che sono un gruppo statunitense, che suonava musica country rock. In questa pellicola recita appunto Jack Nicholson, che è uno dei migliori attori di tutti i tempi. Questi ha vinto per tre volte il Premio Oscar, per aver lavorato nei film Qualcuno volò sul nido del cuculo, Voglia di tenerezza e Qualcosa è cambiato.

Easy Rider – Libertà e paura, la trama del film

Wyatt e Bill trasportano un carico di cocaina in Messico, e con il guadagno di questa missione acquistano due moto con le quali viaggiano dalla California a New Orleans, per assistere al carnevale. Durante il percorso, i due incontrano gente strana, tra cui un hippy, con il quale passeranno una notte intorno al fuoco. Ad un certo punto partecipano ad una parata non autorizzata di moto e vengono arrestati. Nel corso della prigionia, Bill e Wyatt conoscono l’avvocato George, che li farà tornare subito in libertà.

I tre dunque vanno a mangiare in un ristorante della cittadina nella quale sono stati in carcere. Ben presto vengono aggrediti dagli abitanti del luogo e George viene ucciso. Wyatt e Bill fuggono e si dirigono verso New Orleans. Qui trascorrono una serata di festa in compagnia di due ragazze. I quattro scelgono di andare in un cimitero, nel quale si divideranno un acido, che li porterà a portare a galla il triste passato di ognuno. Il mattino seguente, i due amici ripartono per la Florida. Lungo il tragitto vengono affiancati da un furgone. A questo punto, Bill viene ferito a morte, mentre Wyatt è colpito a morte nel tentativo di cercare aiuto per l’amico. Nell’ultima scena vengono fatti vedere due eventi tragici dell’epoca, quale la morte di Bob Kennedy e quella di Martin Luther King.

