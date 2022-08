Eat Local A cena con i vampiri/ Su Rai 2 la commedia horror

Eat Local A cena con i vampiri, film Rai 2 diretto da Jason Flemyng

Eat Local A cena con i vampiri è il titolo del film che andrà in onda in seconda serata su Rai 2 oggi, 24 agosto 2022, a partire dalle ore 23.20. Si tratta di un lavoro cinematografico di genere horror-azione realizzato nel 2017 per la regia di Jason Flemyng.

Tra gli attori protagonisti troviamo Freema Agyeman, Roman Clark, Billy Cook e Adrian Bower. L’attrice britannica Freema Agyeman ha raggiunto la notorietà per aver lavorato in diverse serie televisive di successo tra cui Doctor Who, Law & Order: UK, Sense8. Attualmente è impegnata sul set di New Amsterdam, in produzione dal 2018.

Eat Local A cena con i vampiri, la trama del film

Leggiamo la trama di Eat Local A cena con i vampiri. I vampiri della Gran Bretagna hanno la consuetudine di riunirsi a distanza di cinquanta anni. Si ritrovano in una cascina appartata per fare il punto della situazione, discutere del controllo dei territori, delle questioni in atto ancora da risolvere e decidere le misure da adottare per assicurarsi le provviste di genere alimentare. Questa volta i vampiri devono decidere se accettare o meno tra loro un nuovo affiliato.

Si tratta di Sebastian Crockett (Billy Cook), un giovane arrivato alla fattoria perché attratto dalla bella e seducente Vanessa. Per ammettere il giovane nella congrega c’è bisogno del voto unanime che non si raggiunge quindi Sebastian è condannato a morire per evitare che racconti ciò che ha visto.

I vampiri però ignorano che Bingham (Robert Portal), il comandante delle forze militari speciali, specializzate proprio per catturare e ammazzare i vampiri, ha saputo della loro riunione cinquantennale nonostante il loro agire in segreto. Purtroppo il comandante ha sottovalutato la pericolosità dell’azione militare, ora si ritrova ad affrontare la setta dei vampiri con un numero esiguo di soldati. A questo punto preservare la vita dei suoi uomini e dello stesso Sebastian è quasi un’impresa, non resta che sperare di superare la notte vivi e aspettare l’alba.











