Eclissi di Luna 2019, Superluna di Sangue/ Video, diretta streaming: perché oggi si colora di rosso

Occhi al cielo per l’eclissi di Luna, la prima del 2019. L’eclissi lunare totale di oggi, lunedì 21 gennaio, può essere chiamata anche “Superluna di Sangue” perché avrà il caratteristico colore rosso scuro, dovuto alle rifrazioni della luce solare attraverso l’atmosfera della Terra. Ma la Luna piena di gennaio viene chiamata anche del lupo, da qui il nome di Superlunga di Sangue del Lupo. A prescindere da come la si voglia chiamare, l’eclissi di Luna raggiungerà il suo picco in Italia all’alba, intorno alle sei del mattino. Il satellite apparirà più grande e luminoso visto che nella sua orbita sarà nel punto più vicino al perigeo, la distanza minima che può raggiungere rispetto alla Terra. Tutti sono in attesa dell’eclissi lunare totale perché si tratta di un evento che sarà così visibile solo tra oltre dieci anni, cioè il 20 dicembre 2029. Se per la salute è pericoloso osservare un’eclissi solare ad occhio nudo, nel caso di quella di Luna non c’è bisogno di alcun equipaggiamento speciale. Quindi vi basta uscire e con il naso all’insù godervi lo spettacolo.

ECLISSI DI LUNA 2019, SUPERLUNA DI SANGUE

L’eclissi avviene quando Sole, Terra e Luna si trovano allineati: il nostro pianeta, passando tra il Sole e la Luna, nasconde la luce e quindi proietta su di essa un cono di ombra. Il fenomeno durerà circa un’ora: alle 5.41 la Luna infatti comincerà a entrare nel cono d’ombra creato dalla Terra, invece il culmine sarà raggiunto alle 6.12. L’occultamento totale finirà alle 6.43. L’eclissi di Luna sarà visibile in America, così come in Europa occidentale, Nord Africa, Russia nord-orientale e nel Pacifico orientale. Ma rispetto alla Luna dell’eclissi del luglio 2018, quella di oggi lunedì 21 gennaio apparirà più grande del 14 per cento circa in cielo. Sebbene le eclissi di Luna non siano un fenomeno molto raro, negli ultimi anni in Italia non sono state visibili molte, quindi oggi si ha la grande occasione per recuperare, soprattutto se non siete riusciti a osservare quella del 27 luglio 2018, la più lunga di tutto il ventunesimo secolo e considerata al momento una delle più fotogeniche. Se però non potete uscire per vederla, vi consigliamo di seguirla in diretta streaming video.

DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA SUPERLUNA





© RIPRODUZIONE RISERVATA