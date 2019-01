Pil, allarme Conte: “mi aspetto ulteriore contrazione”/ Il premier: “soffriremo fino a giugno, poi recupero”

Il Premier Giuseppe Conte intervenendo al convegno di Assolombarda a Milano lancia l’allarme sul Pil, nonostante i “toni soft” che lo contraddistinguono e di cui ormai il popolo e la politica italiana hanno imparato a conoscere: «Dai dati del quarto trimestre del 2018 mi aspetto un’ulteriore contrazione del Pil. Anche se i dati congiunturali sono sfavorevoli, non dobbiamo girare la testa dall’altra parte. Il fatto positivo è che non dipende da noi, ma da fattori esterni», spiega il Presidente del Consiglio davanti ad una platea “allarmata” dal rischio recessione che Conte stava in sostanza svelando. «Nel 2019, soprattutto nel secondo semestre ci sono tutti gli elementi per sperare in un riscatto e ripartire con entusiasmo, lo dice anche l’Fmi», sottolinea subito dopo il Premier impegnato al Consiglio Generale di Assolombarda. Per Conte l’economia del nostro Paese è comunque destinata a crescere, anche grazie agli stimoli lanciati dalla Manovra di Bilancio: «Abbiamo una economia che crescerà. Dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l’economia in modo robusto e duraturo».

ITALIA A RISCHIO RECESSIONE?

La colpa della cattiva congiuntura economica che il nostro Pil probabilmente avrà nei prossimi mesi – Conte ha di fatto anticipato i prossimi dati dell’Istat, come in maniera sibillina sottolinea il dem Davide Marattin – è della Cina, degli Usa e della Germania, «che è il nostro primo Paese per l’export». «Abbiamo elaborato una manovra economica che ci ha spinto in una zona molto rischiosa, siamo andati vicino a un procedimento di infrazione, siamo riusciti a scongiurarlo ed è stato importante per il sistema Paese», ha ricordato ancora il Presidente del Consiglio da Milano, sostenendo che «la procedura d’infrazione della Commissione Ue «ci avrebbe creato dei seri problemi, per fortuna è alle spalle». Un appello con decisa captatio benevolentiae per la platea di Assolombarda, «Dire che consideriamo le imprese come un nemico o un ingombro è quanto di più sbagliato possibile» e poi ancora un commento sull’importanza della Finanziaria gialloverde approvata a fine dicembre «Abbiamo elaborato una Manovra economica che ci ha spinto in una zona molto rischiosa siamo andati vicino a un procedimento di infrazione, siamo riusciti a scongiurarlo ed è stato importante per il sistema Paese. La procedura ci avrebbe creato dei seri problemi, per fortuna è alle spalle».

