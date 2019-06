Ed Sheeran, concerto Roma/ Scaletta Stadio Olimpico 16 giugno: ospiti e biglietti

Il giorno più atteso dai fans italiani di Ed Sheeran è arrivato. Il cantautore inglese, dopo lo show di Firenze, oggi, domenica 16 giugno, infiammerà Roma. Ed Sheeran, infatti, salirà sul palco dello Stadio Olimpico per il secondo dei suoi tre grandi live italiani che proseguiranno allo Stadio San Siro di Milano il 19 giugno. Il tour mondiale di Ed Sheeran, poi, terminerà con quattro show in Gran Bretagna, precisamente a Leeds (West Yorkshire) il 16 e 17 agosto presso il Roundhay Park e a Ipswich (Suffolk) il 23 e 24 agosto presso Chantry Park. Uno show, quello di Roma, atteso da mesi con i biglietti che sono andati letteralmente a ruba. E’ quasi impossibile, infatti, riuscire a trovare un tagliando per assistere al concerto del giovane artista che, in pochi anni, ha scalato le classifiche internazionali diventando uno dei cantanti più amati dal pubblico e più apprezzati dagli addetti ai lavori. Questa sera, in uno Stadio Olimpico gremito in ogni settore, Ed Sheeran farà cantare, ballare ed emozionare tutti i suoi fans.

ED SHEERAN, CONCERTO ROMA STADIO OLIMPICO 16 GIUGNO: OGGETTI VIETATI E INFO UTILI

Il concerto di Ed Sheeran di Roma comincerà alle 21 e sarà preceduto dallo show di Zara Larsson che salirà sul palco alle 18.45 e di James Bay che farà cantare gli spettatori dello Stadio Olimpico dalle 19.45. I cancelli saranno aperti alle 16 e si consiglia di arrivare sul luogo dell’evento in anticipo per non trovare traffico e favorire le operazioni di controllo da parte degli addetti alla sicurezza. Sarà vietato portare borse e zaini di grosse dimensioni, bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, materiale infiammabile ed esplosivo, bastoni, armi da taglio e tutto ciò che è considerato pericoloso. E’, inoltre vietato esporre materiale che ostacoli la visibilità altrui.

ED SHEERAN, CONCERTO ROMA STADIO OLIMPICO 16 GIUGNO: LA SCALETTA

La scaletta del concerto di Roma di Ed Sheeran dovrebbe essere uguale a quella dello show di Firenze. Il cantautore, dunque, agli spettatori dello Stadio Olimpico dovrebbe regapare i suoi più grandi successi, anche se non sono escluse sorprese. Ecco, dunque, i brani che il pubbico potrà ascoltare:

Castle On The Hill Eraser The A Team Don’t / New Man Dive Bloodstream I Don’t Care Tenerife Sea Lego House / Kiss Me / Give Me Love Galway Girl Poor Wayfaring Stranger / I See Fire Thinking Out Loud Photograph Perfect Nancy Mulligan Sing Shape Of You You Need Me, I Don’t Need You

© RIPRODUZIONE RISERVATA