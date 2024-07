Edith Piaf/ Dal dramma della figlia morta a 2 anni alla relazione segreta con Marcel Cerdan

La figlia morta per meningite resta probabilmente il dolore più grande di Edith Piaf

La vita di Édith Piaf è stata una montagna russa incredibile di emozioni, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Tra i grandi amori della cantautrice francese, non possiamo non citare il pugile Marcel Cerdan, di cui si innamorò perdutamente e con cui visse una splendida storia d’amore, finita però tragicamente. Piaf aveva già vissuto molti dolori, come la perdita della figlia, morta a due anni nel 1935 all’ospedale Necker-Enfants Malades a causa di una meningite. Un dolore irrimediabile, acuito poi dalla tragica fine della sua storia d’amore con Marcel Cerdan.

Con il pugile, inizialmente, la storia d’amore era segreta: i due si scambiavano molte lettere, ma lui, essendo sposato, non poteva esporsi. Furono però i paparazzi a pizzicarli insieme alla fine degli anni quaranta, e i due dovettero ammettere la relazione.

La figlia morta per meningite, la svolta tragica con Marcel Cerdan: i drammi della vita di Edith Piaf

La cantante e il pugile sembravano felicissimi insieme. Dopo il dramma della figlia morta, Édith Piaf sembrava rivedere la luce con una nuova storia d’amore ricca di passione e genuinità. Separati per impegni lavorativi, Édith e Marcel programmarono di rivedersi a New York, su richiesta della cantante che implorò il compagno di raggiungerla. Cerdan non se lo fece ripetere due volte e si imbarcò su un volo Air France per New York, che si schiantò contro il Monte Redondo nelle Azzorre. L’impatto fu fatale.

Piaf tentò molte altre volte di trovare l’amore, ma dopo l’epilogo tragico con Marcel Cerdan, non ne era più capace. Si legò comunque a Eddie Constantine, André Pousse e Tony Gérardin, per poi sposare il cantante Jacques Pills. Successivamente, lo lasciò in favore del chitarrista Jacques Liébrard e in seguito per il pittore americano Douglas Davies. Il giovane Théophanis fu il suo ultimo amore.











