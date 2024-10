Chi è Edoardo, il single tentatore di Temptation Island 2024 che ha fatto breccia nel cuore di Titty, la fidanzata di Antonio? Edoardo Gullino ha 24 anni e viene dalla provincia di Cuneo dove lavora in un’azienda di famiglia come giardiniere. Si descrive come un ragazzo solare, intraprendente e tra 10 anni non si vede né sposato né tantomeno padre di famiglia, anche se la vita è imprevedibile. Proprio Edoardo si è descritto così nel video di presentazione rilasciato a Witty Tv: “ho 24 anni e vengo dalla provincia di Cuneo e lavoro da diversi anni nell’azienda di famiglia: faccio il giardiniere insieme a mio padre. Oltre alla passione per il lavoro, mio padre mi ha trasmesso la passione per l’adrenalina”.

Non solo, parlando del suo carattere ha rivelato: “sono una persona super adrenalinica, pratico tantissimi sport estremi, non sono una persona a cui piace annoiarsi e star ferma. Una cosa che mi piace del mio carattere e di me stesso è proprio la mia capacità di adattarmi a qualsiasi tipo di situazione in cui mi trovo e la mia solarità, visto che sono una persona sempre positiva ed energica”.

Edoardo, il single tentatore vicino a Titty a Temptation Island 2024

Edoardo si è fatto notare a Temptation Island 2024 per la sua vicinanza a Titty, la fidanzata di Antonio. Il single tentatore alla domanda ‘come ti vedi tra 10 anni’ ha detto: «tra 10 anni mi vedo sicuramente soddisfatto di quello che ho costruito, non mi vedo sposato onestamente anche se la vita è imprevedibile». Intanto nel villaggio delle fidanzate il single tentatore non disdegna la compagnia di Titty, anzi la sprona a credere di più in se stessa e a vivere quest’esperienza come un passo importante per una nuova vita.

Titty sempre più disgustata dal comportamento del fidanzato Antonio ha iniziato a guardare con occhi diversi il single Edoardo che le fa mille complimenti. Che stia per nascere un amore?