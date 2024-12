Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Edoardo Dionea Cicconi e Baby K, la popolare cantautrice e rapper italiana che detiene un record davvero unico. Ad oggi Baby K con Giusy Ferreri sono le uniche due cantanti italiane ad aver ricevuto il disco di diamante dalla FIMI per le vendite della super hit “Roma-Bangkok”. Un primato che Baby K ha sicuramente festeggiato con il compagno Edoardo Dionea Cicconi a cui è legata da tantissimi anni e con cui condivide la passione per l’arte e la musica. I due sono legati da più di 3 anni e proprio nel 2021 sono stati paparazzati felici ed innamorati nella splendida Sicilia intenti a trascorrere una vacanza d’amore!

Baby K, chi è il fidanzato Edoardo Dionea Cicconi/ "Sogno una famiglia con due figli"

Una volta “scoperti”, Baby K e il fidanzato Edoardo non si sono più nascosti, anzi hanno iniziato a condividere e postare foto di coppie per la gioia dei fan della coppia tra cui una foto con tanto di didascalia “Celebrating the one and the only Baby K. I LOVE YOU” che ha fatto impazzire i suoi follower!

Chi è Edoardo Dionea Cicconi, il compagno di Baby K

Ma chi è Edoardo Dionea Cicconi, il compagno di Baby K? Classe 1986, Edoardo è nato a Roma e si è fatto conoscere ed apprezzare come artista e musicista. A differenza della compagna che è tra le cantanti di maggior successo degli ultimi anni, Edoardo si è specializzato nella creazione di installazioni in cui cerca di mixare arte e scienza. In realtà la carriera di Edoardo è cominciata con l’organizzazione di eventi della scena electro-industriale romana per poi fondare locali come Vicious Club. Nel 2011 ha debuttato con la sua prima opera presentata ed installata presso l’Alchemy, a Roma.

L’artista si occupa principalmente di opere con “percezione della luce, degli elementi nello spazio e alla geometria, ad indagare le forze che governano la realtà”. Non solo, il fidanzato di Baby K è anche tra i fondati del collettivo DUSKMANN. La creatività di Edoardo ha sicuramente fatto breccia nel cuore di Baby K che parlando del compagno ha detto: “Tutto è più bello adesso”.